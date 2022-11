13.47 - martedì 01 novembre 2022

Sopravvissuti. St 1 Ep 10 – Vittime. I sopravvissuti si aggirano per la città cauti e guardinghi. Luca, con una scusa, porta la sua famiglia in montagna. Gli altri prendono ogni precauzione. Tano sembra quasi tornare in sé “salutando” suo figlio Simone, pronto a tornare davvero a casa e a prendersi le sue nuove responsabilità.

