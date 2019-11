LA CIVICA * PRESENTAZIONE COORDINAMENTO – VAL DI SOLE: « A MALè L’11/11 VERRANNO ILLUSTRàTI GLI IMPEGNI PROGRAMMATICI E LA STRUTTURA CHE SI MUOVERÀ NEL TERRITORIO SOLANDRO »

Oggetto: Val di Sole, presentazione Coordinamento di Valle. La Civica, Movimento politico nato ufficialmente a luglio di quest’anno, si presenta anche in Val di Sole con una conferenza stampa nella quale verranno illustrati gli impegni programmatici e la struttura che si muoverà nel territorio solandro.

L’appuntamento è fissato per lunedì 11 novembre, alle ore 18.30, presso la sala riunioni del Palazzo della Comunità di Valle a Malè.

Alla conferenza stampa interverranno l’Assessore provinciale agli Enti Locali Mattia Gottardi e la Consigliera provinciale Vanessa Masè.

La Civica è un Movimento territoriale, indentitario ed autonomista, che intende impegnarsi per coniugare il proprio impianto valoriale in una nuova forma di politica, autorevole quanto pragmatica.

Il Coordinamento di Valle è composto da un gruppo di persone, tra le quali diversi amministratori, che già da tempo si impegnano sul nostro territorio ed intendono non solo affrontare le criticità che emergono in loco, ma anche essere portavoce a Trento delle esigenze della Val di Sole.

Lavorare per un nuovo modello di sviluppo armonico e diffuso, che ritrovi nell’autonomia dei territori la propria ragion d’essere, sarà oggetto di particolare impegno da parte del Coordinamento de La Civica e tema dei primi incontri e momenti di confronto pubblico che verranno presentanti durante la conferenza stampa.

Ci permettiamo, quindi, di rinnovare l’invito per lunedì 11 novembre per poter rispondere alle Vostre domande ed approfondire i temi centrali degli impegni che come La Civica intendiamo perseguire per promuovere una crescita complessiva del tessuto sociale, economico e culturale della nostra valle.

La Civica