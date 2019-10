RADIO 1 * “ UN GIORNO DA PECORA “: « GIOVEDì 24 OTTOBRE ALLE 14.00 OSPITE MATTEO SALVINI » (DIRETTA STREAMING)

Oggi, giovedì 24 ottobre 2019, il leader della Lega Matteo Salvini sarà ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il talk show condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, in onda su Radio1 in diretta dagli studi Rai di Perugia. L’ingresso in studio di Salvini è previsto per le ore 14.00.

E’ possibile seguire il programma in diretta streaming, anche video, collegandosi al sito http://www.ungiornodapecora.rai.it/e cliccando su ‘segui la diretta’, oppure seguire live l’intervista in video sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/ungiornodapecora/ e sulla pagina Youtube della Rai https://www.youtube.com/user/rai