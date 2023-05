ON. CATTOI (LEGA) * PLANTIGRADI: « BENE LO SPRAY ANTIORSI PER LE GUARDIE FORESTALI, MA NE VENGA ESTESO L’UTILIZZO » (VIDEO)

16.16 - mercoledì 17 maggio 2023

Logo Lega per Salvini Premier. Orsi, Cattoi: “Bene lo spray antiorsi per le guardie forestali, ma auspichiamo che in futuro ne venga esteso il suo utilizzo”.

Oggi è una bella giornata per il Trentino. Finalmente il Governo ha dato parere favorevole alle richieste che la Provincia Autonoma di Trento ha presentato già cinque anni fa. Lo spray antiorsi sarà dato presto in dotazione alle nostre guardie forestali.

Oggi, infatti, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha confermato, durante la mia interrogazione al question time in aula alla Camera dei Deputati, il via libera del Governo al conferimento alle province autonome di Trento e Bolzano di dotare le guardie forestali, durante il servizio, di spray antiorsi, con principio attivo naturale a base di capsaicina. Questo parere positivo si è già concretizzato nella stessa giornata quando è stato riammesso il mio emendamento nel disegno di legge per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche che propone proprio l’introduzione di questo strumento di difesa per gli operatori forestali. Ma non basta, vogliamo che venga data la possibilità di avere lo spray antiorso a tutti i cittadini come avviene in Canada e negli Stati Uniti.

Inoltre, sempre oggi, è iniziato l’iter in commissione agricoltura della mia proposta di legge sulla gestione dei grandi carnivori. Noi vogliamo che le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano abbiano la facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche carnivori. Crediamo che la Provincia autonoma di Trento abbia i mezzi e le competenze per gestire meglio la convivenza con orsi e lupi presenti sul territorio. Abbiamo il dovere di garantire la sicurezza dei trentini e tutelare allevatori e imprese che vivono e lavorano in montagna”.

Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Vanessa Cattoi (Lega).