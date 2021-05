MINISTERO ISTRUZIONE * SCUOLA – OLIMPIADI NAZIONALI DI FISICA 2021: « MARCO RICCI DEL LICEO SCIENTIFICO “ GALILEO GALILEI “ DI TRENTO È TRA I 10 VINCITORI ASSOLUTI »

Scuola, proclamati i vincitori delle Olimpiadi nazionali di Fisica. In 25.000 hanno affrontato le gare per ottenere il titolo.

Si è tenuta ieri, online, la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori delle XXXV Olimpiadi nazionali di Fisica. In 61 hanno affrontato la sfida finale per il podio, venerdì e sabato. Dieci sono stati i vincitori assoluti. Le studentesse e gli studenti partecipanti – per questa edizione delle Olimpiadi – sono stati circa 25.000, provenienti da 580 scuole di tutta Italia e dalle scuole italiane all’estero.

Le Olimpiadi nazionali di Fisica sono organizzate dal Ministero dell’Istruzione con il contributo scientifico di AIF (l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica). Sono rivolte alle scuole delle secondarie di secondo grado. Tre le fasi di selezione previste dal regolamento: una prima fase di istituto, una gara locale e una gara nazionale. Tutte le prove – per questa edizione – sono state affrontate a distanza, in collegamento dai rispettivi istituti scolastici.

Due le prove che i finalisti hanno dovuto superare per il podio: una prova teorica con la risoluzione di quattro problemi di fisica e una prova pratica con un esperimento. Per ciascuna di queste il tempo a disposizione è stato di quattro ore.

Tra i 10 vincitori della gara nazionale, con una ulteriore prova che si svolgerà alla fine del mese di maggio, verranno selezionate due squadre, ciascuna di cinque componenti, una che partecipa nel mese di giugno alle EuPhO (Olimpiadi Europee della Fisica) e l’altra nel mese di luglio alle IPhO (Olimpiadi Internazionali della Fisica).

I nomi dei 10 vincitori assoluti:

– Martino Barbieri – Istituto Istruzione Superiore ‘Galileo Galilei’, Crema (CR)

– Francesco Barcherini – Liceo Scientifico ‘Renato Donatelli’, Terni

– Giacomo Calogero – Liceo Scientifico ‘Giulietta Banzi Bazoli’, Lecce

– Marco Catapano – Liceo Scientifico ‘Elio Vittorini’, Napoli

– Luca Cremonesi – Liceo Scientifico ‘Galileo Galilei’, Erba (CO)

– Daniele Fedeli – Liceo Scientifico ‘Augusto Righi’, Roma

– Massimo Gasparini – Liceo Scientifico ‘Enrico Fermi’, Padova

– Tommaso Lunghi – Liceo Scientifico ‘Alessandro Volta’, Milano

– Marco Ricci – Liceo Scientifico ‘Galileo Galilei’, Trento

– Alessandro Valota – Liceo Scientifico ‘Lorenzo Mascheroni’, Bergamo