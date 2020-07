POLIZIA DI STATO – QUESTURA DI TRENTO  * OPERAZIONE ” CANOVA REGNA “:  « SGOMINATA UNA BABY GANG, 8 MINORENNI ARRESTATI PER DROGA » (VIDEO)

È in corso un’operazione della Polizia di Stato di Trento, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, diretta a disarticolare un’associazione criminale composta da 8 minorenni dediti all’illecita vendita di droga a Trento ed in Provincia. A carico dei giovani pusher sono state emesse altrettante misure cautelari restrittive della libertà personale, quali la permanenza in casa ed il collocamento in comunità.

L’organizzazione, composta interamente da minori di anni diciotto, aveva suddiviso il territorio di Trento in vere e proprie piazze di spaccio, in cui vendere hashish, marjuana e cocaina per soddisfare la “domanda” proveniente per lo più da giovanissimi.

I particolari dell’operazione saranno diffusi nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 presso la Procura Generale di Trento.