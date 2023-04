ON. CATTOI E SEN. TESTOR (LEGA) * FAUNA SELVATICA: « ORSA JJ4, ASSURDA LA DECISIONE DEL TAR DI TRENTO CHE HA SOSPESO L’ORDINANZA DI ABBATTIMENTO »

15.47 - venerdì 14 aprile 2023

Trentino: Lega, assurda la decisione del Tar. Troviamo assurda la decisione del Tar di Trento che ha sospeso l’ordinanza di abbattimento di Jj4. È incredibile che davanti alla morte di un essere umano non ci sia un giudizio obiettivo, ma prevalgano i no ideologici delle associazioni animaliste. La Lega, invece, ritiene giuste e più che motivate le decisioni intraprese dal Presidente Maurizio Fugatti. Questo orso è pericoloso e deve essere fermato. Non è possibile che, ancora una volta, per la quarta volta, ci dicano che non si può intervenire nei confronti di questo orso che dopo aver ferito due persone nel 2020 ora ha ucciso un ragazzo di soli 26 anni.

Ci domandiamo quante altre morti debbano accadere prima di capire che non si può far finta che non sia successo nulla. La gestione nazionale dei grandi carnivori è un pieno fallimento. Già 5 anni fa avevamo depositato un disegno di legge per permettere alle singole regioni e province autonome possano intervenire sulla gestione della fauna selvatica. Basta, quindi, fare ideologia sulla pelle dei trentini perché sono loro che sanno come si vive in montagna e convivere con la natura.

Lo dichiarano in una nota la deputata Vanessa Cattoi e la senatrice Elena Testor.

