APSS TRENTINO * TAMPONI DI GUARIGIONE: « PRENOTAZIONE AL CUP ONLINE, IL CODICE DI PRENOTAZIONE SARÀ ALLEGATO AL REFERTO INSIEME AL CERTIFICATO DI ISOLAMENTO »

Il codice di prenotazione sarà allegato al referto insieme al certificato di isolamento. Da domani i positivi al Covid-19 potranno prenotare il tampone molecolare di guarigione direttamente al Cup online. Chi risulta positivo al tampone (sia molecolare sia antigenico) riceverà, insieme al certificato di isolamento, anche un codice di prenotazione con cui potrà fissare in autonomia l’appuntamento per il tampone di guarigione direttamente al CUP online.

La procedura vale per tutte le persone risultate positive a partire dal 23 novembre. Per scaricare il certificato di isolamento e il codice di prenotazione basta accedere alla piattaforma TreC e FasTreC () o all’App TreC_FSE il giorno successivo all’esito del tampone.

Il codice di prenotazione è unico e permette di prenotare il tampone di guarigione non prima di dieci giorni dalla data di effettuazione del tampone positivo; con lo stesso codice si potrà prenotare, se il primo tampone dovesse risultare ancora positivo, anche il secondo tampone di guarigione a 15 giorni.

Codice alla mano, si potrà prenotare il tampone di guarigione al Cup online o tramite il portale TreC e l’applicazione TreC_FSE, scegliendo tra le varie sedi dei drive through sul territorio.

Ricordiamo che le persone positive ad un tampone antigenico o molecolare vengono messe in isolamento per 21 giorni dalla data di esecuzione del tampone. Viene quindi programmato un tampone molecolare a 10 ed eventualmente 15 giorni dal primo test: nel caso uno dei due tamponi risulti negativo, l’isolamento finisce in anticipo. Se i due tamponi risultano positivi, al 21esimo giorno (dall’effettuazione del primo tampone positivo) l’isolamento finisce senza necessità di altri test (l’unica condizione è che il paziente non abbia più sintomi da una settimana).

Il certificato di isolamento viene allegato al referto per tutti i positivi dal 12 novembre in poi. Chi ha avuto il referto di positività prima di questa data dovrà aspettare la chiamata della centrale sia per il certificato di isolamento sia per la prenotazione del tampone di guarigione.