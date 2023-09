CAMPOBASE * AMMINISTRATIVE PAT: « “PAR CONDICIO” IN TRENTINO? CHE COSA È QUESTA COSA? »

14.18 - venerdì 15 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

“Par condicio” in Trentino? Cos’è sta roba? Dovrebbe essere la regola che impedisce a chi ha posizioni di potere pubblico di utilizzarlo per avere una condizione privilegiata rispetto ad altri in una campagna elettorale. “Pari condizioni” nella competizione, appunto.

E tuttavia succede che i Sindaci dei Comuni sopra i 5.000 abitanti devono per Legge dimettersi se decidono di candidarsi per la Provincia; i Dirigenti della Provincia ed i Presidi che intendono candidarsi devono andare in aspettativa obbligatoria; a tutti i dipendenti provinciali è stato imposto il silenzio stampa (salvo autorizzazione dall’alto), mentre invece il Presidente della Provincia e gli Assessori continuano come nulla fosse a esercitare il loro potere di comunicazione anche in piena campagna elettorale.

Inaugurazioni, conferenze stampa magari fatte organizzare appositamente da società provinciali, presentazioni di eventi, convegni e incontri promossi dalle Istituzioni e gestiti da Assessori provinciali e regionali come palchi propagandistici…

Non ne vogliamo fare una questione formale e giuridica: semmai ci sono organi a ciò deputati. Vogliamo farne una questione di sostanza. E di etica istituzionale e politica. Un pochino di sobrietà in questo periodo non guasterebbe. Altrimenti si conferma fondata una battuta che sta girando: se si votasse ogni anno, il Trentino potrebbe sembrare (sulla carta) una “piccola Svizzera”.

Pare che sbuchino soldi pubblici per ogni necessità (meno che per quelle veramente importanti, purtroppo, come la Sanità, le Politiche Sociali, la Scuola, l’Università). Con un Fondo di Riserva (attivabile quindi con semplice delibera di Giunta) che assomiglia ad un piccolo pozzo di San Patrizio. Salvo che crescono le incognite per la finanza provinciale dei prossimi anni. Si capisce che la sensibilità istituzionale e la sobrietà non abbondano negli attuali governanti. Almeno potrebbero però avere il pudore ed il buon gusto di dire che molte delle opere sbandierate come “imminenti” sono state impostate dalle Amministrazioni precedenti e molti degli Eventi che promuovono con la grancassa (per esempio il Festival dello Sport) loro li hanno semplicemente ereditati.

Campobasa