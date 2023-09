“LABORATORIO RIGENERA ROVERETO“ (TN) * “ANELLO DELLO SPORT”: « PRESENTI 31 ASSOCIAZIONI, TANTE LE ATTIVITÀ DA PROVARE (16-17/9) »

14.07 - venerdì 15 settembre 2023

Anello dello Sport, domani si parte. Rovereto diventa una grande palestra all’aperto. Sabato 16 e domenica 17 settembre ben 31 associazioni grazie ai Distretti del progetto Rigenera Rovereto. Tutto è pronto a Rovereto per la 2^ edizione dell’Anello dello Sport, un evento ideato e organizzato dal Distretto della Quercia e dal Distretto della Cultura, costituiti nel 2021 nell’ambito del progetto di Rigenerazione urbana di Rovereto, promosso da Comune e Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina.

Dopo il grande successo dell’anno scorso, alla prima edizione, gli operatori economici e gli enti che aderiscono ai Distretti hanno lavorato con impegno ed assiduità per allestire questa seconda edizione: sabato 16 e domenica 17 settembre ben 31 associazioni sportive daranno vita ad un vero e proprio “anello” tra via Paoli, via Don Rossaro, piazzale Urban City, Oratorio Rosmini, via Paganini, corso Bettini, il parco Perlasca, e S. Famiglia. Saranno proprio i volontari di queste 31 realtàù sportive ed associative (coinvolti anche la Cooperativa sociale Amalia Guardini, il Gruppo Alpini di Lizzanella, molti volontari, l’Oratorio Rosmini, la Sacra Famiglia con la quale è stata instaurata una bella collaborazione) ma anche la Croce Rossa, i Vigili del fuoco volontari di Rovereto (una delle novità di questa seconda edizione) che animeranno piazza XXV aprile, la polizia locale che proporrà, a grande richiesta, prove di educazione stradale in corso Bettini e tante altre attività sportive, oltre all’Automobile club d’Italia che proporrà (per i ragazzi dai 16 anni in su) un simulatore di guida, le majorette della Banda di Lizzana, il circolo cinofilo e molto ancora.

Tante attività da provare per bambini e ragazzi ma anche attività per adulti come la psicomotricità, le altri marziali, il flamenco, tennis, fitness, danza e attività outdoor. Tutti i bambini che proveranno almeno 10 attività potranno partecipare alla grande “caccia al tesoro” di domenica 17 settembre alle 17.00 (partenza dall’Oratorio Rosmini). A caccia dei sassolini felici (ci sarà anche un laboratorio per dipingere i sassolini attivo all’Oratorio Rosmini). Moltissimi gli operatori economici della città che hanno donato i premi per la “Caccia al tesoro” che andrà alla scoperta degli indovinelli nelle piazze storiche della città.

Inclusione, integrazione sulle disabilità con 14 discipline sportive che proporranno apposite attività dedicate alle persone con abilità speciali, ma anche la capacità di sviluppare una stretta collaborazione tra due Distretti promossi da Rigenera Rovereto sono le parole chiave sui quali è stato costruito questo evento.

Si parte DOMANI – sabato 16 settembre (inaugurazione e taglio del nastro alle 15 in via Don Rossaro/parco Giacomelli) dalle ore 15.00 alle 19.00, per proseguire poi domenica 17 settembre con orario continuato dalle 10 alle 19.

VIABILITA’ MODIFICATA

Dalle ore 11.30 di sabato 16 alle ore 20.00 di domenica 17 settembre saranno chiuse al traffico corso Bettini (dalla strettoia di piazza Rosmini a via Piomarta escluse, garantito l’accesso al parcheggio del Mart di via Sticcotta), via Paganini, via Paoli (tra via Manzoni e via Bezzi escluse), via Don Rossaro (solo la corsia nord, garantito l’accesso al parcheggio dell’Urban City), via Pavani, piazza XXV aprile e naturalmente tutto il parco Perlasca.