QUESTURA DI TRENTO – POLFER * VACANZE NATALIZIE: « IL TRENO RIPARTE CON DUE FIGLI MINORI ANCORA A BORDO, RICONSEGNATI AI GENITORI »

Il treno riparte con due figli minori ancora a bordo: la Polizia li prende in consegna affidandoli ai genitori spaventati.

La sera di Santo Stefano, nella stazione ferroviaria di Trento, durante la fermata del treno Freccia Argento 8524 proveniente da Roma e diretto a Bolzano, una famiglia con tre bambini, di ritorno dalla vacanza natalizia, non ha fatto in tempo a scendere per intero, anche a causa di tutti i bagagli che aveva al seguito. Il padre quindi si accorgeva solo alla chiusura della porta della carrozza che la figlia di 10 anni ed il fratellino di quasi 2 anni non erano scesi insieme al fratellino gemello probabilmente complici il buio, la mole di bagagli da scaricare e la fretta di non lasciare nulla a bordo, forse dando per scontato che tutta la famiglia fosse scesa subito all’apertura delle porte.

Lo stupore di veder ripartire il treno si è tramutato in spavento e disperazione per l’uomo e per la moglie i quali si sono rivolti, tramite una persona che aveva assistito alla scena surreale, alla Polizia Ferroviaria in servizio che si è messa subito in contatto telefonico con il Capo Treno che è subito corso nella carrozza rassicurando i bambini e prendendoli in consegna fino alla fermata di Bolzano, dove sono stati accolti dai poliziotti della Sezione Polizia Ferroviaria di Bolzano nei loro uffici fino all’arrivo, dopo circa un’ora, dei loro genitori giunti in auto, nel frattempo sollevati dai colleghi trentini sulle buone sorti dei loro figli i quali erano, a differenza dei genitori, assolutamente tranquilli in “buona e sicura” compagnia.