RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * OSPITI DI MARA VENIER IL 23 GENNAIO: « IL CAST DEL NUOVO FILM “TRE SORELLE” DI ENRICO VANZINA / ASPETTANDO SANREMO CON IVANA SPAGNA – BOBBY SOLO – NINO D’ANGELO »

15:34 - 22/01/2022

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 23 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la diciannovesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

Le attrici Rocio Munoz Morales, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Serena Autieri interverranno per presentare il nuovo film ‘Tre Sorelle’ di Enrico Vanzina. Spazio alla musica ad una settimana dalla partenza del ‘Festival di Sanremo 2022’ con il talk dal titolo ‘Tutti pazzi per Sanremo’ che vede un parterre ricco di ospiti e star della musica italiana; tra questi Ivana Spagna al centro anche di una lunga intervista con Mara Venier si esibirà a seguire con gli amati “Easy Lady” e “Gente come noi” per poi essere protagonista di un omaggio all’indimenticabile Mia Martini con il brano “Almeno tu nell’Universo”, Bobby Solo che si esibirà con due suoi brani sanremesi e il celebre “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno e infine Nino D’Angelo con gli immancabili “Senza giacca e cravatta” e “Mente cuore”. Presenti anche gli opinionisti Pierluigi Diaco, Flavio Insinna e Rocio Munoz Morales. Prosegue lo spazio informativo di attualità dedicato al Covid ed ai Vaccini, in studio il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Francesco Le Foche, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ed il cantautore Nino d’Angelo; in collegamento ci saranno l’Infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova Prof. Matteo Bassetti e il direttore di ‘Libero’ Alessandro Sallusti.