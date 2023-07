ON. DE BERTOLDI (FDI) * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: « COSTITUIRÀ IL VERO MOTORE DI SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLE NOSTRE IMPRESE »

13.56 - venerdì 21 luglio 2023

“L’intelligenza artificiale potrà costituire il vero motore di sviluppo e di competitività delle nostre imprese e delle nostre professioni nell’immediato futuro. Potrà consentire alle piccole e medie imprese nazionali e ai professionisti, anche più periferici, di colmare quel gap che spesso li rendeva non competitivi nei mercati internazionali. Questo obiettivo ambizioso, tuttavia, potrà essere raggiunto solo se l’uomo sarà capace di gestire il fenomeno scongiurando il rischio di restarne vittima.

Per questo lancio un appello al governo e, in particolare, al ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso- affinché venga riproposto un progetto ‘industria 5.0’, ovvero ‘progresso 5.0’, che consenta di trarre dalla intelligenza artificiale tutte le possibili opportunità e permetta al nostro sistema imprenditoriale di essere un’avanguardia nella difficile competizione internazionale. Bene hanno fatto i dottori commercialisti, nel loro forum nazionale, ad investire il proprio tempo per specifiche riflessioni sul tema”. Così il deputato Andrea de Bertoldi, componente della commissione Finanze di Fratelli d’Italia, partecipando al meeting dell’Unione Nazionale Giovani dottori commercialisti a Pisa.