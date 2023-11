PAT * “ZIMBARBOCH”: « PRENDE IL VIA DA TRENTO LA PRIMA SETTIMANA DELLA CULTURA CIMBRA, APPUNTAMENTO DAL 20 AL 24/11 »

10.36 - sabato 11 novembre 2023

“Zimbarboch”, prende il via da Trento la prima settimana della cultura cimbra. Appuntamento nel capoluogo dal 20 al 24 novembre. La presentazione lunedì presso la libreria Ancora alle ore 18.00. Una realtà della nostra provincia che è patrimonio inestimabile di tutti: la minoranza linguistica cimbra afferma a pieno titolo il proprio ruolo e lancia un’iniziativa aperta alla cittadinanza per conoscere da vicino la sua cultura e il legame profondo tra uomo e natura che la caratterizza.

Dal 20 al 24 novembre, infatti, si terrà “Zimbarboch”, la prima settimana dedicata alla minoranza cimbra che si presenta nel capoluogo, al centro della vita sociale e culturale della comunità trentina.

Dal tema della convivenza fra uomo e animale, alla presenza di personalità illustri del mondo accademico ed etnografico, fino ai laboratori per grandi e piccini sulle fiabe di tradizione cimbra, “Zimbarboch” sarà l’occasione per tutti gli interessati di informarsi e conoscere una lingua e una cultura in forte pericolo di scomparsa, molto vicina a noi eppure non abbastanza nota.

Il primo appuntamento, con la presentazione dell’iniziativa, si terrà lunedì 20 novembre 2023, alle ore 18.00, presso la libreria Ancora (“Artigianelli”) di via Santa Croce, 35 a Trento.

La settimana è organizzata dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e dall’Istituto Culturale Cimbro/Kulturinstitut Lusérn in collaborazione con il Comune di Luserna e con il Servizio Minoranze Linguistiche della PAT.

All’appuntamento di lunedì 20 saranno presenti il presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Isacco Corradi, il direttore dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn Willy Nicolussi Paolaz, il rappresentante cimbro dell’Autorità per le Minoranze Matteo Nicolussi Castellan e il responsabile dello Sportello linguistico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Andrea Nicolussi Golo.