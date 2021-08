PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ ULTIMA FERMATA SREBRENICA 2021 “ : « IL PROGETTO INTENDE CONTRIBUIRE ALLA RIFLESSIONE E RIELABORAZIONE DI IMPORTANTI FATTI STORICI DEL NOVECENTO »

Giovani, “Ultima fermata Srebrenica 2021”: approvato il progetto regionale. Il progetto regionale “Ultima fermata Srebrenica 2021” è stato approvato dalla Giunta provinciale con un provvedimento proposto dall’assessore all’istruzione. Per l’organizzazione e la realizzazione della parte di progetto relativa ai giovani trentini sarà trasferita alla Provincia autonoma di Bolzano, in qualità di soggetto capofila, la somma di 15.200 euro. L’iniziativa rientra nel quadro della convenzione, firmata nel 2019, tra la Provincia di Trento e quella di Bolzano denominata “Progetti regionali per la promozione dell’impegno giovanile nella società”.

Il progetto intende contribuire alla riflessione e rielaborazione di importanti fatti storici del Novecento. Ha come ulteriore obiettivo la formazione del pensiero critico per favorire il dialogo interetnico e interculturale, l’elaborazione della memoria e la prevenzione e gestione non violenta dei conflitti.

Al progetto parteciperanno giovani dai 18 ai 35 anni: 25 ragazzi e ragazze della provincia di Trento e altrettanti di quella di Bolzano.

L’edizione di quest’anno, con possibili adattamenti in base all’evoluzione della pandemia da Covid – 19, prevede una formazione residenziale a San Lugano (Trodena), un viaggio di studio e conoscenza in Bosnia Erzegovina della durata di una settimana e incontri di restituzione dell’esperienza sia in provincia di Trento che in quella di Bolzano.