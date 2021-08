COMUNE DI TRENTO * REFERENDUM 26 SETTEMBRE: « SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO, DISPONIBILITÀ APERTE FINO AL 31 AGOSTO »

Fino al prossimo 31 agosto gli elettori del Comune di Trento, iscritti nell’albo degli scrutatori o dei presidenti di seggio, che desiderino svolgere l’incarico in occasione del referendum provinciale propositivo del 26 settembre, possono presentare, esclusivamente mediante lo sportello online, la propria dichiarazione di disponibilità.

I presidenti cominceranno il loro servizio sabato 25 settembre alle 16 per la consegna del materiale elettorale. Si affiancheranno poi agli scrutatori e insieme saranno impegnati domenica 26 settembre dalle 6 alle 22, per la costituzione dei seggi e le operazioni di votazione, e lunedì 27 settembre dalle 7 per le operazioni di scrutinio.

Il compenso spettante ai presidenti è di 174 euro per i seggi normali e 116 euro per i seggi speciali, per gli scrutatori 139,20 euro per i seggi normali e 81,20 euro per i seggi speciali.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Elettorale telefonando allo 0461 884299-298.