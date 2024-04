QUESTURA DI TRENTO * AREA “LE ALBERE”: « BLITZ ANTI-DEGRADO, UNA QUINDICINA DI EXTRACOMUNITARI SOTTOPOSTI AD IDENTIFICAZIONE E VERIFICA PERMESSI »

08.58 - giovedì 11 aprile 2024

La Questura di Trento stamani ha organizzato un blitz anti-degrado nell’area del parco “Le Albere” a Trento (ex zona Michelin). L’azione, negli spazi dei sottopassi, è stata condotta da agenti della Questura in collaborazione con il Reparto Mobile di Padova, le unità cinofile e la Polizia locale di Trento.

All’operazione hanno partecipato anche i Vigili del fuoco che hanno illuminato a giorno i rifugi degli extracomunitari.

Circa quindici persone sono state condotte in Questura, per l’identificazione personale e per la verifica della regolarità dei permessi di soggiorno.

È in corso l’abbattimento delle baracche e postazioni di fortuna, ritenute dall’Autorità abusive.