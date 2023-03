CONSIGLIO PAT * INTERROGAZIONE MARINI: « IL PROTOCOLLO PAT CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PREFIGURA LA DIRETTA ACQUISIZIONE DI NOTIZIE DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA? »

01.14 - martedì 21 marzo 2023

Interrogazione a risposta scritta n. 4392 – Nell’interrogazione 4160/XVI del 24 novembre 2022 “Chiusura del “Gruppo di lavoro in materia di sicurezza” finalizzato ad analizzare la vulnerabilità all’infiltrazione criminale del sistema economico trentino” si chiedevano informazioni al Presidente della provincia (1) circa gli obiettivi e le funzioni del gruppo di lavoro permanente costituito nell’ambito del “Protocollo d’Intesa per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminali che interessano il territorio trentino, tra la Provincia autonoma di Trento e la Procura della Repubblica di Trento”, adottato con delibera di Giunta 1901/2021 e (2) circa la soppressione del precedente “Gruppo di lavoro in materia di sicurezza”, istituito con deliberazione di Giunta 1695 dell’8 agosto 2012 (delibera oscurata) che dal 2014 aveva il compito di analizzare la vulnerabilità all’infiltrazione criminale del sistema economico trentino per sviluppare risposte preventive attraverso i segnali di allarme;

nella risposta all’atto di sindacato ispettivo di cui sopra fornita l’8 marzo 2023, il presidente della Provincia ha affermato che il protocollo di intesa di cui alla deliberazione 1901/2021 ha previsto l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente, costituito dal Direttore generale della PAT, dal responsabile della struttura provinciale di merito nonché dal Procuratore della Repubblica e persegue le seguenti finalità:

– promozione, nell’ambito delle rispettive competenze, di azioni sinergiche volte al rafforzamento delle misure di contrasto ai fenomeni criminosi che riguardano il territorio provinciale, al fine di valorizzare gli strumenti a disposizione e supportare il lavoro delle istituzioni coinvolte;

– monitoraggio e conoscenza dei fenomeni criminosi rilevati sul territorio trentino che hanno un alto impatto sulla vita civile ed economica della cittadinanza e delle istituzioni che la rappresentano;

– individuazione delle opportune forme di coinvolgimento delle strutture della Provincia e del personale ad esse assegnato a supporto delle attività di indagine, anche di carattere preliminare, realizzate dalla Procura della Repubblica di Trento;

nella medesima risposta, rispetto allo scioglimento del gruppo di lavoro istituito nel 2012, il presidente della Provincia si esprimeva in questi termini: “le ragioni dello scioglimento del precedente Gruppo di lavoro a favore di nuove forme organizzate di contrasto ai fenomeni criminosi vanno individuate, non tanto nella asserita svalutazione del lavoro sin qui svolto e delle sue finalità, bensì nell’intento di proseguire – in continuità appunto con il lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro – nel solco già a suo tempo tracciato; a tal fine però si è ritenuto opportuno creare nuove sinergie ed una più ampia collaborazione con le Autorità pubbliche già operanti in ambito provinciale, anche in un’ottica di perseguimento di maggiori livelli di efficacia ed efficienza organizzativa e amministrativa”;

ancora, il presidente della Provincia affermava che il 13 dicembre 2022 è stato sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa in materia di sicurezza tra il Commissariato del Governo, il Consorzio dei Comuni trentini e la Provincia Autonoma di Trento, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2118 del 2022 del 25 novembre 2022;

tutto ciò premesso si interroga il presidente della Provincia per sapere

1. se il protocollo siglato con la Procura di cui alla delibera di Giunta 1901/2021 prefigura la possibilità di avviare specifiche istruttorie per favorire la diretta acquisizione di notizie dall’autorità giudiziaria da parte della Provincia al fine di acquisire un patrimonio conoscitivo della realtà sociale, economica e politica inerente la criminalità organizzata e di articolare idonee misure di prevenzione nell’ambito legislativo e in quello amministrativo;

2. se e con che modalità la Provincia – anche per cogliere le opportunità elencate nei protocolli di cui alle delibere 1901/2021 e 2118/2022 – abbia utilizzato il lavoro istruttorio svolto dal Gruppo di lavoro in materia di sicurezza e, in caso di risposta positiva, se intenda illustrare al Consiglio l’esito di tale utilizzo;

3. se le informazioni condivise dai soggetti che hanno partecipato agli incontri di data 1 febbraio e 21 giugno 2022 e che sono raccolte ed elaborate dal sistema informativo statistico sulla sicurezza del Trentino che è stato sviluppato dall’Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT) siano consultabili dai consiglieri provinciali e, più in generale, quale sia il loro grado di accessibilità ai portatori di interesse e alla cittadinanza;

4. con quali modalità le informazioni raccolte ed elaborate dal sistema informativo statistico sulla sicurezza del Trentino sono utilizzate nella fase di formulazione delle proposte legislative e nell’istruttoria che precede l’emanazione dei provvedimenti amministrativi della Giunta. A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Alex Marini