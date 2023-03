ASSOCIAZIONE OSCAR ROMERO * “I NOSTRI MARGINI“: « 1981-2023/ LA PRESENTAZIONE DEL NUMERO SPECIALE, CONDUCE SIMONE CASALINI (TRENTO IL 24/3 – 20.30) »

10.51 - martedì 21 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Per chi ci ha seguito, ai curiosi dei margini e a chi coltiva rose bianche: forse un’avventura culturale cartacea durata 43 anni, dal 1981 a questo 2023, che si conclude con un libro di 304 pagine con 43 articoli, merita 43 secondi o 23 righe di attenzione: la sera di venerdì prossimo 24 marzo, memoria di Romero martire del Salvador, l’Associazione Oscar Romero presieduta da Alberto Gazzola e la sua rivista il Margine diretta da Francesco Ghia presentano

i nostri MARGINI numero speciale che racconta la nostra storia ma anche le nuove strade che cerca la Romero per restare realtà viva nella realtà trentina, anche grazie alla Scuola per migranti Penny Wirton nata nel nostro ambito 5 anni fa.

In sintesi, la nostra storia e il Numerone:

La rivista mensile il margine comincia ad uscire dal gennaio 1981, come espressione dell’Associazione culturale Oscar Romero fondata l’anno prima, il 1980, pochi mesi dopo l’assassinio dell’arcivescovo di San Salvador (24 marzo).

I presidenti dell’Associazione che si sono susseguiti sono stati Agostino Bitteleri, Vincenzo Passerini, Paolo Faes, Alberto Conci, Piergiorgio Cattani, Silvano Zucal.

Il 16 gennaio 2023, nell’assemblea che ha deciso la conclusione dell’esperienza della rivista, sono state elette le nuove cariche sociali: presidente Alberto Gazzola, vicepresidente Lucia Rodler, segretario Fabio Olivetti, amministratore Francesco Ghia che ha preso il testimone da Pierangelo Santini.

I direttori del margine: Paolo Ghezzi 1981-1988 (dal 1983, condirettore Nicoletti), Michele Nicoletti 1989-1999 (condirettori: Giampiero Girardi fino al 1991, Paolo Mantovan dal 1992 al 1997, Curzel 1997-1999), Emanuele Curzel 2000-2016 (Ghia vicedirettore dal 2010 al 2016), Piergiorgio Reggio 2017-2018, Francesco Ghia 2019-2023 (direttori responsabili: Luciano Azzolini 1981-1983, Paolo Ghezzi 1983-2023)

Il comitato editoriale di supporto alla nuova casa editrice il Margine, il cui marchio è stato ceduto alle Edizioni Erickson, è coordinato da Giuseppe Milan.

Questo l’elenco delle autrici e degli autori del numero speciale 2023 e finale del margine cartaceo, intitolato i nostri MARGINI:

Anno 43 (2023) numero 1 a cura di Paolo Ghezzi, Enrico Rufi

con articoli di Maria Celestina Antonacci, Emanuela Artini, Giuseppe Assandri, Luciano Azzolini, Luisa Broli, Luca Bronzini, Fabio Caneri, Piergiorgio Cattani, Arrigo Cattoi, Giovanni Colombo, Francesco Comina, Alberto Conci, Valentino Corona, Emanuele Curzel, Marco Damilano, Fulvio De Giorgi, Riccardo Dello Sbarba, Paolo Faes, Marcello Farina, Enzo Fontana, Lucia Galvagni, Alberto Gazzola, Paolo Ghezzi, Francesco Ghia, Alessandra Henke, Giovanni Kessler, Roberto Lambertini, Fabrizio Mattevi, Giuseppe Milan, Michele Nicoletti, Fabio Olivetti, Vincenzo Passerini, Ettore Petta, Cristina Piffer, Piergiorgio Reggio, Lucia Rodler, Laura Rozza Giuntella, Enrico Rufi, Andrea Schir, Aida Talliente, Maria Angela Tartarini, Sibghat Ullah, Grazia Villa, Sara Villa, Silvano Zucal.

Progetto grafico Manuela Dalmeri, Publistampa.

L’ouverture è di Haydn (Ghia #1) un genio di intuizioni, come la straordinaria

anima di Pg Cattani, Creatura Futura (Rufi #2) e critico dei Poteri, quello sacro

(Cattani #3), e quello che oggi è zarismo stragista (Kessler #4) mentre leggi razziste affondano i naviganti (Fontana #5) sulle cui bare portiamo rose bianche

partite da lontano (Passerini #6), perché allora c’era una speranza (De Giorgi

#7) che è sopravvissuta ai naufragi (Damilano #8) ed è una storia che può continuare (Nicoletti #9) e, con la Scuola Penny Wirton, si fa approdo per i migranti

della lingua (Bronzini #10), viandanti sotto le stelle e calamita di parole (Artini,

con Saif #11), traguardo per i viaggiatori (Ullah #12) che cercano ombrelli umani

come Elisabetta Pezzi (Henke Piffer Rodler #13), perché l’importante è camminare (Corona #14) e resistere (Comina #15), come Sophie ragazza d’Europa (Caneri #16), come Etty Hillesum e le altre due rose ebree d’Olanda (Tartarini #17),

che sapevano prendersi cura (Zucal #18) come le donne sanno fare, anche della

propria vita e della libertà (Grazia Villa #19), all’insegna di r-esistenza e resilienza (Galvagni #20) come ci ha insegnato la Weisse Rose (Talliente e gli studenti del Liceo Scholl #21), come ci richiede la vita che pulsa e cambia (Colombo

#22), come continueranno a fare la Romero (Gazzola #23) e la Rosa Bianca (Antonacci #24), luoghi di impegno e di amicizia (Curzel #25), di bei libri perfino

utopici (Schir #26), di formazione alla cittadinanza (Broli #27), di educazione

civica (Olivetti #28), di politica, che ha ancora bisogno dei partiti (Azzolini #29)

mentre si inseguono parole sapienti (Mattevi #30), come è stato fin dalla prima

copertina del margine svolazzante (Faes #31), quando si pensava di rifare l’Italia

e rifare la Chiesa (Farina #32), che si mette sulla strada del sinodo (Lambertini

#33), mentre noi cerchiamo il controcanto della speranza, sulle orme dei maestri come Bonhoeffer (Conci #34), don Milani (Milan #35), Freire che ci insegna

la coscienza critica (Reggio #36), perché il mondo è grande e le frontiere ci interpellano (Sara Villa #37), e la vita è dura anche ai margini idilliaci della Repubblica (Dello Sbarba #38) e ci servono i sogni e le musiche giuste (Cattoi #39), come il quintetto della trota che amava la ragazza Scholl della Rosa Bianca

(Assandri #40), storia che aveva raccontato per primo, tornato dal lager, il bisnonno del Paolo bambino che attraversa Roma in tram (Giuntella #41), mentre

a un altro Paolo scriveva un corrispondente da Vienna che amava Schubert

(non solo per la Trota) e il margine (Petta #42), rivista resistente che merita,

all’ultimo giro di valzer, un samba ricco di benedizioni (Ghezzi #43).

*

Paolo Ghezzi