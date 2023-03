GARDA DOLOMITI APT * “MIO TRENTINO“: « LA NUOVA APP CONSENTIRÀ UN RAPPORTO SEMPRE PIÙ AUTENTICO E DURATURO, TRA OPERATORE TURISTICO ED OSPITE »

08.09 - martedì 7 marzo 2023

Sulla scia dell’importante percorso di trasformazione digitale che sta vivendo il Trentino e nell’ottica di costruire un rapporto sempre più autentico e duraturo tra operatore turistico e ospite, nasce Mio Trentino, l’app che cavalca le più recenti frontiere del turismo, facilitando nuove opportunità di sviluppo per il territorio e le strutture.

Ieri lunedì 6 marzo alle ore 17:00 presso Riva del Garda Centro Congressi, si è tenuta la presentazione dell’innovativa app per raccontare agli operatori le sue potenzialità e i vantaggi per migliorare l’offerta e far vivere al meglio il territorio all’ospite.

Alla presentazione sono intervenuti: l’Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer, il Presidente di Trentino Marketing Giovanni Battaiola, l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini e l’Head of Digital Marketing & Infrastructure di Trentino Marketing Luca Libonati. All’incontro hanno partecipato anche il Professore Ordinario di Marketing dell’Università Luiss di Roma e Direttore del Centro di Ricerca Luiss-X.ITE (Tecnologie e Comportamenti Economici) Michele Costabile, il quale ha approfondito il tema della tecnologia a supporto dell’esperienza di vacanza.