PAT * 100 ANNI VVF VOLONTARI – OSSANA: FUGATTI, « ESEMPIO INSTANCABILE DI IMPEGNO A TUTELA DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO »

18.29 - domenica 11 giugno 2023

Il corpo dei Vigili del Fuoco di Ossana compie 100 anni. Una giornata di festa per ricordarne impegno e valore. Ossana ha celebrato i suoi Vigili del fuoco e, con essi, la passione, la professionalità, il coraggio e l’alto senso civico che da un secolo ne accompagnano l’impegno per la tutela della comunità e del territorio. Prevista originariamente due anni or sono e rinviata a suo tempo a causa della pandemia, la festa per il centenario del Corpo si è svolta presso la caserma di via dell’Artigianato che, nel pomeriggio, ha ospitato gli eventi dedicati.

Il borgo solandro ha omaggiato i propri pompieri volontari con una serie di eventi aperti alla comunità nella caserma cittadina: presentazione di un libro a loro dedicato, benedizione dei mezzi, musica live e intrattenimento per i più piccoli. “I Vigili del fuoco sono un esempio di instancabile impegno a tutela della nostra comunità e del nostro territorio” ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, presente all’evento insieme alla sindaca di Ossana, Laura Marinelli, e molte altre autorità locali. “Il carattere volontario del loro servizio, uno dei tratti distintivi della nostra Autonomia, evidenzia ancora di più il valore della dedizione espressa dal Corpo, i cui esempi – dall’intervento in occasione dell’alluvione di Ossana dell’ottobre 2020, passando attraverso l’opera di sostegno in Moldavia dopo lo scoppio della guerra fino al recente impegno in Emilia Romagna – sono scolpiti nella memoria di tutti noi. L’attività dei volontari e il costante ricambio generazionale garantito dai giovani che ancora oggi si avvicinano a questa missione sono per noi motivo di grande orgoglio”.

Le celebrazioni sono iniziate con la presentazione del libro “I pompieri di Ossana. Oltre un secolo di storia”, un progetto editoriale che, grazie al prezioso lavoro di ricerca dell’autore e giornalista Alberto Mosca, passa in rassegna personaggi e fatti che hanno contraddistinto il Corpo dei vigili del fuoco cittadino oggi guidato dal comandante Antonio Bezzi. Una copia del volume sarà distribuita nei prossimi giorni a tutte le famiglie del Comune. Una piccola mostra è stata allestita nella sede di Fucine che ripercorre anche attraverso mezzi ed ‘attrezzi’ del mestiere l’impegno dei volontari negli anni.

Infine, la benedizione della caserma e dei mezzi e i saluti delle autorità locali, accompagnati dal Corpo bandistico Ossana-Vermiglio. “Oggi è una giornata di festa per la comunità di Ossana, è bello ritrovarsi in tanti a festeggiare coloro che da sempre rappresentano un presidio per la Valle e per la cittadinanza”, ha dichiarato la sindaca Laura Marinelli. “Ringraziamo ogni giorno coloro che intervengono in favore delle genti e dei luoghi di montagna, sempre più fragili ai tempi del cambiamento climatico”.

Numerose le autorità locali intervenute nell’occasione: oltre alla sindaca e al presidente Fugatti, hanno preso parte alla celebrazione il presidente della Comunità di Valle Lorenzo Cicolini, l’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna, i consiglieri provinciali Paola Demagri e Ugo Rossi, la sindaca di Pellizzano Francesca Tomaselli, il presidente del Consorzio BIM Michele Bontempelli, il comandante dei Vigili del Fuoco volontari di Ossana Antonio Bezzi, l’ispettore distrettuale Ivan Ceschi, il vicepresidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Trentino Luigi Maturi, il presidente dei Nuvola Lorenzo Pegoretti e l’ex ispettore distrettuale Maurizio Paternoster.

Al termine della cerimonia la sede dei Vigili del Fuoco ha aperto le sue porte ai visitatori proponendo giochi per i più piccoli e un aperitivo offerto dai Nu.Vol.A. (Nucleo Volontari Alpini) della Val di Sole accompagnato dalla musica dal vivo con i Fiamaz e soci.