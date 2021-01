RAI 5 –  “ IL GIAPPONE VISTO DAL CIELO ” *  « UN ARCIPELAGO DAI PAESAGGI BELLISSIMI, DOVE STORIA E MODERNITÀ SI INCONTRANO IN ARMONIA E DOVE TRADIZIONI »

Un arcipelago dai paesaggi bellissimi, dove storia e modernità si incontrano in armonia e dove tradizioni, eredità di una lunga storia culturale e spirituale, sono sempre vive. Il Giappone è un Paese che affascina e fa sognare, abitato da un popolo dall’anima misteriosa, che si nasconde e si rivela attraverso il velo della discrezione e della riservatezza. Da Hokkaido a nord a Okinawa a sud, la serie girata in 4K “Il Giappone visto dal cielo”, in onda da domenica 24 gennaio alle 15.00 su Rai5, compie un viaggio in cinque tappe per tracciare un’istantanea del Giappone nel XXI secolo. Dalle vette del Monte Fuji alla magia dei ciliegi in fiore, questa serie racconta i luoghi e le persone che stanno cambiando il presente per dare un volto al futuro di questa nazione. Scopo di questo viaggio da sogno sarà cogliere l’essenza, le contraddizioni e i colori di una cultura che onora la tradizione senza rinunciare al progresso e all’innovazione.

Il primo episodio, dal titolo “Il grande Nord: Hokkaido”, parte dal lago Mashu, uno dei più belli del Giappone, verso il Parco Nazionale di Kushiro Shitsugen dove nidifica l’uccello simbolo del Paese, per poi raggiungere le penisole di Shiretoko e Nemuro. Parchi, paesaggi apparentemente immutati da secoli e località termali sono le tappe del viaggio fino a Sapporo, dove ci attende un incontro emozionante con il popolo Ainu.