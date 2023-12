“CORO S. ILARIO” – ROVERETO (TN) * NATALE – CONCERTO SABATO 23: « NELLA CHIESA SACRA FAMIGLIA, CON ANTONELLA RUGGIERO E L’ORGANISTA ROBERTO OLZER » (DIRETTA YOUTUBE)

16.21 - venerdì 22 dicembre 2023



Con il concerto di sabato 23 dicembre, alla Chiesa della Sacra Famiglia di Rovereto con la cantante Antonella Ruggiero e l’organista Roberto Olzer, il Coro S. Ilario conclude il suo percorso artistico verso il Natale.

Due gli appuntamenti più significativi in questo percorso. “Note di Pace” il 2 dicembre alla Campana dei Caduti di Rovereto in collegamento con Betlemme dove si è condivisa la richiesta di Pace con il Coro Voce degli Angeli di Betlemme, Padre Francesco Patton, Padre Ibrahim Faltas e il Minicoro di Rovereto.

A seguire la visita a Don Ivan Maffeis a Perugia con l’inaugurazione del presepe donato dal Comune di Castel Ivano a cui è seguito il concerto nel Villaggio della Carità “Sorella Provvidenza”.

Come “Luce che Rischiara” è il titolo scelto assieme alla cantante Antonella Ruggiero e quella Luce arriva proprio da Betlemme. Sabato scorso il gruppo Scout Agesci di Rovereto ha accolto la Luce della Pace di Betlemme arrivata in treno a Rovereto dopo il viaggio in aereo. Quella Luce è stata accesa dal lumino posto nella Grotta della Natività di Betlemme alimentato dall’olio donato dagli Stati del Mondo. Il Coro ha acceso un suo lumino che arde dal giorno dell’arrivo per accendere una lanterna che rischiarerà il concerto. A termine del concerto chi lo desidera potrà accogliere la Luce portando con se una piccola lanterna con una candela da accendere .

Il concerto prevede l’esecuzione dei canti della tradizione del Natale ma anche qualche brano non strettamente natalizio ma certamente attinente alle riflessioni che il Natale ci porta. La serata è dedicata al Centro di Ascolto della Caritas di Rovereto con una raccolta fondi.

Come ormai è noto i posti sono esauriti da tempo. Per permettere a più persone di ascoltare il concerto si è scelto di proporre una diretta streaming sul canale You Tube del Coro S. Ilario. La diretta streaming è dedicata al ricordo di Roberta Tovazzi amica del coro scomparsa lo scorso maggio che sollecitava sempre il coro a fare le dirette dei propri concerti per permettere a tante persone impossibilitate a partecipare a poter godere dello spettacolo.

L’inizio del concerto è alle 20.45 ma l’accesso alla Chiesa sarà possibile dalle ore 20.00 con entrata dalla ingresso di via Vittorio Veneto. Diretta You Tube Link