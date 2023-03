CARABINIERI – TRENTO * AFFLUSSO PUBBLICO – CASERMA VIA BARBACOVI: « IN SEI MESI SI SONO PRESENTATE 9.700 PERSONE, PER EVITARE CODE CHIAMARE (0461-202030)

11.54 - sabato 25 marzo 2023

Presso il Comando Provinciale Carabinieri ha sede anche la cd “Stazione capoluogo”, la più strutturata rispetto alle 73 Stazioni presenti in Trentino, che ha giurisdizione su tutto il centro di Trento e a cui è affidato il compito di ricevere l’utenza, compito impegnativo considerando che è l’unico ufficio di polizia a competenza generale raggiungibile a piedi per chi vive in città.

A causa di quest’ultima condizione, tuttavia, il flusso di utenti che accedono è significativo (9.724 persone sono quelle qui ricevute nell’ultimo semestre), con una media quotidiana di 54 persone e punte che arrivano in taluni giorni della settimana anche a 80-90 persone al giorno. E’ opportuno sapere che la maggior parte di questi utenti tende a recarsi in questi uffici nella fascia oraria 9 – 11, e che il giorno della settima più affollato è sempre il lunedì, con inevitabile riflesso sui tempi di attesa, viste anche complessità e delicatezza di molti atti che vengono svolti o chiesti. Di seguito pertanto appare doveroso rammentare talune opportunità o alternative:

la Stazione CC di Trento è aperta al pubblico h24 tutti i giorni della settimana per questioni urgenti, mentre per atti e denunce di routine il personale è organizzato sempre tutti i giorni (festivi compresi) con orario che va dalle ore 08.00 fino alle 19.00;

per richiedere informazioni o valutare preliminarmente le situazioni che si intendono rappresentare, anche al fine di evitare code, è possibile contattare la Stazione CC di Trento chiamando il numero 0461-202030, 0461-202033, 0461-202034 (dalle ore 08.00 fino alle 19.00);

sul sito web www.carabinieri.it è possibile accedere al servizio “Denuncia vi@ Web”, con il quale chiunque da remoto può avviare l’iter per sporgere una denuncia di furto o smarrimento (all’atto della successiva presentazione presso la Stazione scelta, per la firma/identificazione finale, si avrà una corsia preferenziale);

denunce ed altri atti (che non seguono documenti precedenti) possono essere presentati in qualsiasi altra Stazione CC (o altro ufficio di Polizia) del territorio, considerando che i reparti periferici registrano flussi ben minori rispetto a quelli dei grandi centri (sedi, orari e recapiti telefonici delle Stazioni del Trentino sono consultabili all’indirizzo web https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/dove-siamo. Si ricorda infine che il Numero Unico di Emergenza 112 va utilizzato esclusivamente per situazioni urgenti e che richiedono il pronto intervento.