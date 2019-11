ASSESSORE SEGNANA RISPONDE A INTERROGAZIONE DEGASPERI (M5S) * ALBO VETERINARI AZIENDALI: « ORDINAMENTO PROVINCIALE NON IN CONFLITTO CON NORMATIVA NAZIONALE, NON RAVVISÀTO CONFLITTO DI INTERESSI »

Ciò premesso, in forza di quanto indicato nella sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, l’Amministrazione provinciale non ritiene di dover intervenire sulle disposizioni normative e i provvedimenti amministrativi oggetto di disamina da parte degli interroganti in quanto le prime sono state giudicate costituzionalmente legittime, tant’è che neppure il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la relativa questione, e i secondi amministrativamente legittimi, tant’è che non sono stati annullati dal Giudice amministrativo.

Quanto sopra a conferma non solo della coerenza della disciplina normativa e regolamentare rispetto a quella nazionale, ma anche dell’utilità dell’istituzione dell’elenco provinciale per consentire agli iscritti l’assolvimento dei richiamati compiti aggiuntivi, non ravvisandosi in tale impianto alcun “conflitto d’interessi” o sovrapposizione di ruoli tra “controllore e controllato”.