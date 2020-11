PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO – GUARDIA DI FINANZA * SVILUPPI OPERAZIONE “ PERFIDO ”: « CONFERENZA STAMPA 11-11-2020 / DIRETTA OPINIONE VIDEO LIVE STREAMING DA CASERMA GDF, ORE 10.30 » (RIVEDI VIDEO)

Come da organizzazione del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Mario Palumbo, le immagini della conferenza stampa di mercoledì 11 novembre 2020 (ore 10.30), presso la Sala polifunzionale del compendio Bedetti (piano terra), a Trento in via Romagnosi 15.

Presieduta dal Procuratore della Repubblica di Trento, dottor Sandro Raimondi.

Illustrati i recenti sviluppi dell’Operazione “Perfido”, condotta dal dipendente Nucleo di Polizia economico-finanziaria nel comparto del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata.