ON. AMBROSI (FDI) * TRENTINO: « ONORATA CHE SI FACCIA IL MIO NOME COME FUTURO COORDINATORE, VALUTERÒ LA DISPONIBILITÀ DOPO LE PROVINCIALI »

17.02 - venerdì 6 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Sono naturalmente onorata che si faccia il mio nome come futuro coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia in Trentino dopo la lunga stagione commissariale. Tuttavia, considererò una mia eventuale disponibilità a scendere in campo, tutta ancora da valutare, soltanto dopo lo svolgimento delle prossime elezioni provinciali. In questo momento, infatti, l’unico esclusivo sforzo che deve coinvolgerci e convogliare il pensiero e l’impegno di tutte e di tutti noi è la campagna elettorale per tentare di ottenere come Fratelli d’Italia il più ampio risultato possibile nella cornice della vittoria dello schieramento di centrodestra, e nulla deve distoglierci o distrarci da questo obiettivo fondamentale”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia