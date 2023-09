PAT * VAL GARDENA E PASSO SELLA: « LAVORI SULLA STATALE 242, CHIUSA IN LOCALITÀ PIAN DE SCHIAVANEIS DA LUNEDÌ 25 A VENERDÌ 29 SETTEMBRE »

09.56 - domenica 24 settembre 2023

Val Gardena e Passo Sella: lavori sulla Statale 242.Chiusa in località Pian de Schiavaneis da lunedì 25 a venerdì 29 settembre. Da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2023, la strada statale 242 della Val Gardena e Passo Sella verrà chiusa in località Pian de Schiavaneis, nel comune di Canazei. La sospensione della circolazione si rende necessaria per consentire il completamento dei lavori di somma urgenza sul ponte sul rio Antermont in prossimità della progressiva chilometrica 35,560. Per raggiungere la Val Gardena da Canazei, si consiglia l’itinerario Passo Pordoi – Arabba – Corvara in Badia – Passo Gardena.

Il provvedimento è stato adottato per consentire la demolizione della pavimentazione, il getto di completamento della soletta in calcestruzzo armato, l’impermeabilizzazione dell’estradosso dell’impalcato ed il rinnovo della pavimentazione bituminosa su tutto il ponte.