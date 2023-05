ROSSATO (FDI) * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA – TRENTO: « LA MIA VICINANZA A DANNEGGIATI ED ESPROPRIATI, CHE ABITANO ALLE PORTE DI MATTARELLO »

15.43 - venerdì 12 maggio 2023

Circonvallazione ferroviaria Trento, Rossato (FdI): “La mia vicinanza ai danneggiati e agli espropriati che abitano alle porte di Mattarello”.

Nelle scorse ore Tgr Trento ha dato evidenza della situazione dei proprietari di terreni e abitazioni nell’area alle porte di Mattarello dove passerà l’imbocco sud del Bypass ferroviario. Grande preoccupazione e un senso di frustrazione e d’impotenza pervadono gli abitanti di questa zona, le cui vite saranno presto sconvolte dall’approntamento del cantiere per la realizzazione dell’opera.

Impressiona e lascia davvero senza parole il racconto di storie come quella del signor Carlo Bertoldi, costretto tristemente a capitozzare il proprio vigneto e indotto – da Italferr – ad abbandonare la propria abitazione, per cercarsi un appartamento in affitto a Mattarello perché nel momento in cui verranno realizzati i lavori l’area attorno a Villa Bortolazzi diventerà invivibile. A ciò, si aggiungono le numerose problematiche riguardanti l’intercettazione, in più punti, dei binari con pozzi utilizzati nell’irrigazione dei campi circostanti; questo fattore, rappresenterà, nei futuri momenti di siccità, un grande problema, soprattutto se si considera l’inesistenza di bypass atti a garantire la possibilità dello svolgimento d’irrigazione di soccorso in molti vigneti e frutteti coinvolti nelle aree circostanti al passaggio della circonvallazione ferroviaria.

Non è poi da sottovalutare il fatto che, prima il cantiere e poi il continuo passaggio di convogli merci di grandi dimensioni nelle aree attigue a Villa Bortolazzi, aumenteranno le vibrazioni sottoponendo a forti rischi l’edificio sottoposto a tutela.

A tutti i danneggiati, gli espropriati e alle persone lasciate nell’incertezza dalla prepotenza nella realizzazione di quest’opera giungano pertanto la mia vicinanza e il mio sostegno: non siete soli!

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia