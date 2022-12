PAT * SCUOLE INFANZIA: « DAL 12 AL 31 GENNAIO LE ISCRIZIONI, CONFERMATA L’APERTURA DEL MESE AGGIUNTIVO NEL PERIODO ESTIVO »

12.32 - venerdì 23 dicembre 2022

Scuole dell’infanzia: dal 12 gennaio al 31 gennaio le iscrizioni.Confermata l’apertura del mese aggiuntivo nel periodo estivo. La Giunta provinciale ha approvato i tempi e le modalità di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2023/2024, confermando l’apertura per undici mesi. Le iscrizioni saranno aperte da giovedì 12 gennaio a martedì 31 gennaio 2023. Hanno diritto all’iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2024. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata on line mediante l’accesso al portale https://www.vivoscuola.it/iscrizioni.

Per semplificare gli adempimenti dei cittadini è stata introdotta una novità: le agevolazioni tariffarie per il servizio di prolungamento e di mensa saranno da quest’anno infatti calcolate in automatico dal sistema di iscrizioni on line, utilizzando le dichiarazioni ICEF già disponibili e riferite a valori di reddito e patrimonio 2021, collegate alla Domanda Unica 2022.

La Giunta provinciale ha inoltre stabilito che per l’ulteriore mese aggiuntivo nel periodo estivo anno 2023 non è previsto alcun ulteriore pagamento.

Tempi e criteri

Le iscrizioni on line sono effettuabili dalle ore 8.00 di giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 20.00 di martedì 31 gennaio 2023, attraverso l’accesso al portale https://www.vivoscuola.it/iscrizioni, mediante SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore, o CIE (in alternativa è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio). Contestualmente all’iscrizione ed entro i medesimi termini qui indicati, la famiglia può scegliere di iscrivere il proprio figlio anche al servizio di prolungamento dell’orario giornaliero scegliendo da 1 a 3 ore. Il servizio ordinario di scuola dell’infanzia è fornito in regime di gratuità, salvo il concorso finanziario delle famiglie, calcolato in base al sistema di valutazione della condizione economica familiare (ICEF), relativamente ai costi del servizio di prolungamento d’orario giornaliero e di mensa. Per l’anno scolastico 2023/2024 le agevolazioni tariffarie sono calcolate in automatico, (senza la necessità di presentare – come gli anni scorsi – una specifica domanda al CAF), con la presentazione on line della domanda di iscrizione, utilizzando le dichiarazioni ICEF già disponibili e riferite a valori di reddito e patrimonio 2021, collegate alla Domanda Unica 2022.

Pre-iscrizioni

Le domande di pre-iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2024, residenti o domiciliati in provincia di Trento, sono da presentare negli stessi termini fissati e cioè dal 12 al 31 gennaio 2023, presso la scuola dell’infanzia dell’area d’utenza.

La pre-iscrizione consentirà alle famiglie di acquisire la precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili per gennaio 2024, salva la necessità di conferma della domanda da parte del richiedente dal 2 al 9 ottobre 2023.

Orario prolungato

La durata massima del prolungamento dell’orario giornaliero è di tre ore, oltre alle sette di ordinaria apertura, e l’iscrizione è ammessa solo per esigenze annuali, ossia riferite agli 11 mesi di apertura della scuola. La tariffa annuale a carico delle famiglie per l’utilizzo del servizio di orario prolungato, invariata dallo scorso anno, nonostante l’aggiunta dell’undicesimo mese di apertura, va da un minimo di 75 euro a un massimo di 200 euro per un’ora giornaliera, da 150 euro a 400 euro per 2 ore e da 250 euro a 660 per tre ore, a seconda della propria condizione economica familiare (ICEF) risultante dalla Domanda Unica 2022 (redditi/patrimonio 2021).

Per le iscrizioni al servizio di prolungamento dell’orario giornaliero presso una scuola dell’infanzia provinciale, il versamento della tariffa dovuta a favore della Provincia autonoma di Trento, dovrà avvenire esclusivamente attraverso il metodo PagoPA; il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Per le iscrizioni al servizio di prolungamento dell’orario giornaliero presso una scuola dell’infanzia equiparata, per il versamento della tariffa si provvede secondo le indicazioni fornite dall’ente gestore della scuola. Estensione estiva di un mese di apertura dell’anno scolastico 2022/2023.

Per l’anno scolastico 2022/2023 è offerto alle famiglie interessate, iscritte in una scuola dell’infanzia provinciale o equiparata nell’anno scolastico 2022/2023, un mese aggiuntivo di apertura durante il periodo estivo: tale servizio scolastico è erogato a titolo gratuito, anche per il prolungamento dell’orario, fermo restando il pagamento del servizio mensa. Inoltre nel caso di accorpamenti tra scuole dell’infanzia vicine, il servizio di trasporto scolastico tra le stesse sarà gratuito. Per ulteriori dettagli la versione integrale del provvedimento può essere scaricata dal portale della scuola trentina all’indirizzo: www.vivoscuola.it .