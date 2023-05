GRAZIANO DALLAPIETRA * EX SLOI TRENTO: “ PRUDENZA E ATTENZIONE PER QUELLA CHE POTREBBE ESSERE UNA ‘BOMBA AMBIENTALE’ “

22.04 - domenica 14 maggio 2023

Oggi pomeriggio ho partecipato ad un’incontro tenutosi nei pressi dell’Hotel Monaco, a Trento. Lì un centinaio di persone si sono incontrate per ascoltare i problemi che -secondo noi- ci saranno quando inizieranno gli scavi per la ferrovia sotterranea che attraverserà la nostra città.

Purtroppo -a nostro avviso- vi sono più elementi che andrebbero approfonditi. Aspetti che non tutti conoscono o-magari- ne ignorano i fatti.

Un problema relativo al bypass ferroviario in costruzione riguarda l’area definita ex-Sloi, a Trento nord. Una vicenda che inizia nel 1978, quando io ero piccolino. Ma ricordo il disastro chimico-ambientale e le paure e le conseguenze di molti padri di famiglia.

Vi furono ex operai che nel tempo morirono, forse a causa anche della dispersione del piombo-tetraetile (elemento tossico che, secondo alcuni studi potrebbe cagionare malattie anche mentali). e pure portando alla pazzia.

Certo, ancora nulla è chiaro e bisogna verificare e controllare. Oggi Cinzia Giovannini nel sentirla raccontare la storia del papà andato in cielo -secondo la ricostruzione della figlia- per questa sostanza, mi ha commosso. Sotto allego il video registrato oggi, della sua testimonianza.

Colgo l’opportunità dell’incontro pubblico di oggi per invitare tutti i cittadini di buona volontà a fare in modo di approfondire le verità. Se se questa “bomba” ambientale dovesse “esplodere” potremmo patire in linea teorica ricadute per la salute pubblica.

Meglio prevenire e andare adagio…

*

Graziano Dallapietra

Trento

Download link video testimonianza Chiara Giovannini (Opinione non è responsabile dei contenuti di cui il link allegato, da visionare tramite download privato non collegato al nostro sito)