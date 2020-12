COMUNE DI TRENTO * PROTESTA AMBULANTI: STANCHINA, « AL PIÙ PRESTO UN TAVOLO DI LAVORO, PER AFFRONTARE E GESTIRE AL MEGLIO UNA SITUAZIONE NON FACILE PER TUTTI »

Protesta degli ambulanti, si attiverà al più presto un tavolo di lavoro. A seguito dell’ordinata protesta di questa mattina di alcuni ambulanti che lamentavano l’impossibilità di partecipare al mercato del giovedì in quanto questo è attualmente limitato alle bancarelle di prodotti alimentari, l’Assessore ai lavori pubblici, attività economiche e agricoltura e Vicesindaco Roberto Stanchina precisa che l’Amministrazione comunale comprende le ragioni della protesta e il disagio provocato da regolamentazioni certe volte difficili da far attuare.

“E’ intenzione mia e del Sindaco attivarci già in giornata per sentire le categorie di riferimento con cui incontrarsi al più presto per affrontare e gestire al meglio questa situazione non facile per tutti”.