ON. AMBROSI (FDI) * EUROPEE: «HO RICEVUTO 14MILA PREFERENZE, RISULTATO QUASI INCREDIBILE / IN TRENTINO FINALMENTE RESTITUITO ONORE AL PARTITO»

09.46 - lunedì 10 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Un risultato lusinghiero che in Trentino finalmente restituisce l’onore al nostro Partito proiettandolo ad un ulteriore record rispetto al già straordinario dato delle elezioni politiche e superando le recenti difficoltà. A livello personale, anche tenuto conto della naturale forza della nostra premier in rapporto alle preferenze di genere, l’orgoglio di aver contribuito da protagonista a un risultato estremamente positivo, che nell’intero collegio mi proietta ad oltre 14mila preferenze, risultato quasi incredibile che in un solo mese di lavoro non poteva essere nemmeno nella più rosea delle aspettative. Oggi è il momento per me dei ringraziamenti a tutte le elettrici e a tutti gli elettori, che mi consentono di porre le basi per una ulteriore crescita personale all’interno di questa straordinaria compagine”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia e candidata alle Elezioni europee