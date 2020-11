MASCHIO (ONDA CIVICA TRENTINO) * MOZIONI: « COPERTURA VASCA OLIMPIONICA MANAZZON / RICONOSCIMENTO MCS ED EHS / RIDUZIONE TEMPI MANUTENZIONE PISCINA GARDOLO »

Mercoledì e giovedì verranno discusse le nostre prime tre proposte di mozione. Due sono riferite alle piscine ed in particolare a realizzare la copertura della vasca olimpionica Manazzon e sopratutto e ridurre i tempi di manutenzione delle altre vasche per assicurare un maggiore numero di giorni lavorativi ad assistenti bagnanti ed istruttori in un periodo in cui il lavoro sta assumendo carattere emergenziale.

La terza mozione va a sollecitare Sindaco e giunta a porre grande e maggiore attenzione a quei malati “invisibili” che ad oggi non vedono alcun riconoscimento della propria patologia e di conseguenza alcun precauzione e attenzione nella gestione dell’accettazione della loro persona negli ospedali e nelle cure.

*

Andrea Maschio

Onda Civica Trentino