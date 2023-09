NURSING UP – UIL FPL SANITÀ – FENALT – CISL FP * CONTRATTI: « LA NOSTRA RICHIESTA PER CELERI DIRETTIVE, CONVOCAZIONE APRAN CCPL 2022-2024 »

12.49 - venerdì 22 settembre 2023

Sollecito direttive Giunta in applicazione dei protocolli d’intesa del 5/12/2022 e 18/7/2023 tra PAT ed OO.SS. Le scriventi O.S., vista la grave situazione in cui versa il comparto della sanità pubblica provinciale, sollecitano le SS.LL. ad accelerare l’iter per emettere le direttive della Giunta provinciale, previa consultazione sindacale, per dare avvio alla contrattazione del rinnovo CCPL 2022/2024 comparto sanità, in ottemperanza dei protocolli d’intesa sottoscritti ed in oggetto.

Nello specifico, chiediamo quanto segue:

-accordo sullo stipendio tabellare CCPL 2022/2024

-riforma ordinamento professionale (nuova classificazione di tutto il personale)

-detassazione dell’orario straordinario

-migliorare stipendio accessorio (aumento riconoscimento economico delle prestazioni aggiuntive, rientri in servizio, orario notturno e straordinario, reperi-bilità, ecc.)

-aumento riconoscimento economico delle specifiche indennità infermieristiche e sanitarie

-valorizzazione del personale tecnico-operario e amministrativo

-indennità di esclusività per i professionisti sanitari del comparto, come per i medici

-specifici fondi per lo sviluppo professionale (percorsi verticali e orizzontali)

-incentivi per gli studenti delle professioni sanitarie e d Oss, analogamente a quanto fatto in altre realtà

Parimenti, chiediamo la solletica convocazione poi del tavolo Apran per da-re avvio al tavolo di contrattazione, anche il completamento della parte normati-va CCPL 2019/2021.

Cesare Hoffer- Coordinatore Provinciale Nursing up Trento

Giuseppe Varagone- Segretario Uil Fpl sanità Trento

Giuseppe Pallanch- Segretario Cisl Fp Trento

Paolo Panebianco- Segretario referente sanità Fenalt