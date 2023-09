COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO * “CUCINA SCOLASTICA” « MENS SANA IN CORPORE SANO, PORTE APERTE NELLE MENSE SCOLASTICHE »

12.07 - venerdì 22 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mens sana in corpore sano, riproposta l’iniziativa Porte Aperte nelle mense scolastiche che proseguirà anche in futuro. La Comunità Alto Garda e Ledro ha ospitato nelle strutture genitori di iscritti alle prime classi dell’obbligo. È stata riproposta anche quest’anno l’iniziativa voluta dalla Comunità Alto Garda, insieme a Risto 3 e alle Dirigenze scolastiche alla scoperta dei segreti della “cucina scolastica” ovvero legata alle scuole e istituti del territorio.

All’avvio di questo nuovo anno scolastico la Comunità Alto Garda e Ledro, con la collaborazione del Gestore del Servizio di ristorazione scolastica Risto 3, ha coinvolto i genitori di tutti gli alunni e alunne delle classi prime, in diversi momenti informativi ospitati proprio nei luoghi dove i propri figli e figlie trascorrono quotidianamente il tempo della consumazione del pasto. Un momento importante nella nostra vita dove la qualità dell’alimentazione riveste un ruolo sempre più importante: mangiare bene significa anche vivere bene, nel caso specifico, studiare e apprendere bene. Una sorta di declinazione moderna di quanto affermavano i latini con mens sana, in corpore sano.

Con la partecipazione delle dirigenze Scolastiche degli Istituti Comprensivi di Arco, Valle dei Laghi – Dro, Valle di Ledro, Riva 1 e Riva 2, e dell’assessore competente per la Promozione Culturale e Sociale ed Assistenza scolastica, è stata offerta a tutti i genitori di scolari e studenti della scuola dell’obbligo l’opportunità di conoscere non solo i luoghi dove vengono preparati e somministrati ogni giorno i pasti della mensa ma anche il personale addetto di cucina, i dietisti e nutrizionisti della ditta di ristorazione e il personale amministrativo dell’Ufficio Istruzione della Comunità Alto Garda e Ledro.

Gli istituti interessati sono stati le scuole primarie “N. Pernici” e “Sant’Alessandro” dell’Istituto Comprensivo Riva 1, la scuola primaria “A. Zadra” dell’Istituto Comprensivo Riva 2, le scuole primarie “Romarzollo” e “Bolognano” dell’Istituto Comprensivo di Arco, la scuola primaria “O. Ferrari” dell’Istituto Comprensivo Valle di Ledro e le scuole primarie “F. De Andrè” e “Pietramurata” dell’Istituto Comprensivo Dro – Valle dei Laghi.

L’iniziativa lo scorso anno aveva riscosso ampio plauso e così la Comunità ha deciso di riproporla in avvio delle lezioni con una proiezione anche agli anni scolastici a venire. Il tutto con l’intento di coinvolgere a rotazione i vari plessi scolastici e relativi istituti, in modo da interessare a turno le varie realtà locali e consentire a tutti di verificare di persona il servizio offerto.

L’intenzione è quella di coinvolgere annualmente a rotazione i vari istituti, per consentire non solo di spiegare il funzionamento del servizio mensa a chi si trova ad utilizzarlo per la prima volta, ma anche di chiarire in maniera trasparente e concreta cosa significa pranzare a scuola nel 2023: attenzione per i prodotti e per la preparazione, cura nella rotazione degli alimenti studiata dagli esperti, possibilità di variazioni personalizzate (senza glutine, senza lattosio, diete speciali per motivi religiosi, diete vegetariane, vegane…), con la possibilità per le famiglie di intervenire con richieste di chiarimento e domande.