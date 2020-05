MEDIASET – CANALE 5 * STRISCIA LA NOTIZIA: « QUESTA SERA LA CONSEGNA DEL ” TAPIRO D’ORO ” A IRENE PIVETTI DOPO LO SCANDALO DELLE MASCHERINE CINESI SENZA CERTIFICAZIONE »

Questa sera, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Tapiro d’oro a Irene Pivetti, indagata per la presunta truffa di mascherine importate dalla Cina senza certificazione e finita nell’occhio del ciclone per alcune intercettazioni telefoniche con Lele Mora, in cui avrebbe proposto all’ex agente dei vip di spartirsi gli 80 mila euro di un assegno destinato a un’opera pia.

La Pivetti, intercettata a Milano da Valerio Staffelli, prova a smentire che la sua società collaborasse con persone legate alla banda della Magliana, come affermato da Lele Mora a Live – Non è la d’Urso, e sulle vicende che vedrebbero coinvolta la sua società, l’ex presidente della Camera parla di «fantasia pura».