NOVE – “ CHE TEMPO CHE FA “ * 14 FEBBRAIO 2024 « INTERVISTA A PAPA FRANCESCO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO CLIP)

07.26 - lunedì 15 gennaio 2024

Nella puntata del 14 gennaio 2024 di Che Tempo Che Fa c’è stato un ospite eccezionale, Papa Francesco , che ha tantissimi temi a cominciare dalle possibili dimissioni: ” Non è né un pensiero, né una preoccupazione e neppure un desiderio, è una possibilità, aperta a tutti i Papi. Ma per il momento non è al centro dei miei pensieri, delle mie inquietudini, dei miei sentimenti.

Per il tempo in cui mi sento di avere ancora la capacità di servire, vado avanti. Quando non ce la farò più sarà il momento di pensarci ”. Potrai rivedere qui sotto i videoclip dell’intervista.

