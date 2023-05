TRENTINO SVILUPPO * “INVESTOR DAY – ROVERETO”: « 100 INVESTITORI RIUNITI AL MART, CON STARTUP E PICCOLE IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO »

16.27 - giovedì 18 maggio 2023

Circa 100 investitori riuniti al Mart per l’Investor Day di Trentino Sviluppo. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, aiuta le aziende innovative del territorio a trovare nuovi capitali e opportunità commerciali.

Si è chiusa oggi, giovedì 18 maggio, con un evento al Mart di Rovereto, la quarta edizione dell’Investor Day. L’iniziativa, promossa da Trentino Sviluppo, si rivolge alle startup innovative e alle piccole imprese ad alto contenuto tecnologico che operano in Trentino, con l’obiettivo di supportarle e accompagnarle nel processo di fundraising e networking, ovvero nella ricerca di capitali privati per crescere. L’evento conclusivo del percorso formativo ha visto la partecipazione di 6 startup e un centinaio di investitori.

Presente anche Achille Spinelli, assessore provinciale allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento, che ha commentato: «Il Trentino è un territorio di startup dove, da tempo, stiamo investendo su realtà innovative. Si tratta di un percorso lungo e radicato al quale, nel 2019, è stata infusa nuova linfa grazie all’avvio del programma Trentino Startup Valley. Proprio da lì provengono alcune delle realtà che si sono presentate oggi. Presto lanceremo un nuovo bando Seed Money rivolto alle idee ad alto contenuto tecnologico, ma l’accompagnamento pubblico da solo, seppur importante, non basta. È pertanto fondamentale spingere su iniziative come l’Investor Day, che fungono da ponte tra neoimprenditori di talento e potenziali investitori privati».

L’Investor Day è infatti un’opportunità di matching con investitori, fondi e corporate provenienti da tutta Italia promossa da Trentino Sviluppo per favorire la crescita e la competitività delle startup innovative e delle piccole imprese ad alto contenuto tecnologico del territorio, con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro. Il programma integra con la finanza il pacchetto di servizi ad alto valore aggiunto che la società di sistema provinciale già offre ad aziende e startup.

Come ogni anno, l’iniziativa era composta di due fasi: l’Investor Track, ovvero un percorso formativo sui temi della finanza e del fundraising della durata complessiva di 16 ore e un evento di matching vero e proprio – che si è svolto oggi al MART di Rovereto – riservato alla presentazione delle 6 migliori idee d’impresa pervenute davanti a una platea qualificata composta da circa 100 business angel, investitori professionali, fondi di investimento e corporate.

Tra queste, 4 venivano dal programma di accompagnamento per startup “Trentino Startup Valley”, cogestito da Trentino Sviluppo e Fondazione HIT – Hub Innovazione Trentino. Si trattava nello specifico di: Meeva, con una soluzione di terapia digitale per accompagnare i giovani con disturbi del neurosviluppo nella gestione delle emozioni e del rapporto con gli altri; Mint con l’algoritmo integrato che rende “smart” il tosaerba dei campi da golf e avvisa tempestivamente dell’eventuale presenza di malattie o parassiti del manto erboso; Ruma, che supporta le aziende nell’individuare i migliori progetti di riforestazione e monitora i diversi parametri ambientali, certificando l’effettiva quantità di carbonio catturata e Onebra, con le coppe personalizzate stampate in 3D da inserire in comodi reggiseni per donne che presentano asimmetrie dei seni a seguito della rimozione di un tumore al seno o per cause naturali. Accanto a loro sul palco Windcity, con la turbina a geometria variabile passiva per produrre energia in modo efficiente con l’anima turbolenta del vento che soffia a basse altitudini e Nocotù, un innovativo modello che consente di modulare la propria casa nel tempo tramite un innovativo sistema di ancoraggio.

L’Investor Day è stato poi l’occasione per raccontare due casi di successo del sistema Trentino delle startup, ovvero Alps Blockchain e Smartpricing. La prima, fondata nel 2018 e destinataria di ben 40 milioni di investimenti da parte del gruppo Azimut, ha come obiettivo quello di produrre potenza di calcolo per la blockchain attraverso la creazione e gestione di data center all’avanguardia alimentati da fonti di energia rinnovabile. L’azienda ha infatti introdotto in Italia un innovativo sistema che prevede l’installazione di data center all’interno di centrali idroelettriche per convertire direttamente la forza dell’acqua in potenza di calcolo, integrandosi in modo complementare al sistema di produzione di energia elettrica tradizionale. Smartpricing, invece, è una azienda innovativa che mette l’intelligenza artificiale al servizio dell’industria alberghiera per risolvere un problema sperimentato in prima persona: quello dell’aggiornamento delle prenotazioni e dei prezzi delle stanze d’albergo. Nata nel 2020, questa realtà roveretana conta ora 85 dipendenti e punta a espandersi all’estero, in particolare sul mercato tedesco.

L’evento di matching si è concluso con una serie di incontri mirati, cui seguiranno momenti di follow up organizzati da Trentino Sviluppo per facilitare la concretizzazione di accordi tra imprese e finanziatori.