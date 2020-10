AMAZON * ” PRIME DAY “: « DOMANI E DOPO DOMANI GRANDI OFFERTE SUI DISPOSITIVI AMAZON ECHO – FIRE TV – KINDLE – FIRE TABLET E MOLTO ALTRO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Prime Day: domani e dopo domani grandi offerte sui dispositivi Amazon Echo, Fire TV, Kindle, Fire tablet e molto altro/

-rime Day inizierà alle 00.01 di martedì 13 ottobre e durerà fino alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre: i clienti Prime in Italia avranno a disposizione due giorni interi di incredibili offerte in tutte le categorie, tra cui diverse offerte dedicate ai dispositivi Amazon.

Per scoprirle, basterà chiedere: “Alexa, quali sono le mie offerte Prime Day?”

Ecco le prime grandi offerte sui dispositivi Amazon e le offerte in bundle selezionate:

*

Amazon

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per un’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa sono alcuni dei prodotti e dei servizi introdotti da Amazon. Per maggiori informazioni, visita il sito www.aboutamazon.it e segui l’account Twitter @AmazonNewsItaly.