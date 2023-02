CCIAA – TRENTO * SOSTENIBILITÀ: BORT, « LA PRIMA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA CERTIFICATA È LA NOSTRA, SERVIZIO PUBBLICO COMPATIBILE CON OBIETTIVI AGENDA 2030 »

13.06 - martedì 14 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il tema della sostenibilità nella PA. La prima Camera di commercio certificata in termini di sostenibilità è quella di Trento.

Non solo l’impegno a promuovere forme di business sostenibili fra le imprese del territorio, ma anche il coinvolgimento diretto dell’Ente nella ricerca di una maggiore sostenibilità del proprio modello gestionale.

La Camera di Commercio di Trento è la prima camera di commercio italiana ad aver acquisito una certificazione in materia di sostenibilità.

Il significativo risultato, accolto con soddisfazione dal presidente Giovanni Bort e dalla Giunta camerale, è frutto di un capillare lavoro di analisi condotto secondo i parametri previsti dal sistema ”Si Rating” (Sustainability Impact Rating), un algoritmo che definisce il livello di performance di un’impresa dal punto di vista dei criteri ESG (environmental, social, governance).

L’indicatore, che è basato sulla prassi di riferimento UNI/PdR 134:2022 approvata da UNI in collaborazione con la PaT proprio per la valutazione delle PMI, non consente solo di misurare e monitorare il livello di sostenibilità aziendale, ma anche di riorientare l’organizzazione verso un approccio gestionale sempre più rispettoso di ognuno dei 17 obiettivi di sviluppo fissati dalle Nazioni Unite in Agenda 2030.

“Con questa iniziativa – ha dichiarato il presidente, Giovanni Bort – la Camera di Commercio di Trento non si limita soltanto a promuovere attraverso appositi progetti di sistema forme di business sostenibili fra le imprese trentine, ma si propone anche quale soggetto attivo e responsabile nel perseguimento di un modello organizzativo in grado di rendere lo stesso servizio pubblico compatibile con gli obiettivi di Agenda 2030”.