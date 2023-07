MUSICA RIVA FESTIVAL * “CARMINA BURANA“: « MILLE PERSONE AL PALAVELA PER ASSISTERE AL CONCERTO DI CARL ORFF » (CALENDARIO PROSSIMI EVENTI)

17.09 - lunedì 24 luglio 2023

«MUSICA RIVA FESTIVAL», 1000 PERSONE AL PALAVELA PER «CARMINA BURANA»

Il calendario dei prossimi eventi

Dopo il grande successo del fine settimana appena terminato, a cominciare dalle mille persone accorse venerdì sera presso il Palavela di Riva del Garda per assistere al concerto-evento «Carmina Burana» di Carl Orff (in foto), il «Musica Riva festival» prosegue con un programma ricchissimo di eventi, per tutta la settimana e fino a domenica 30 luglio. «Masterclass, concerti, workshop, il festival va avanti a ritmo serrato» ricorda Lucas Carl Christ, Responsabile della programmazione artistica del festival.

Kermesse che anche quest’anno consolida la collaborazione e la sinergia con le associazioni e le realtà del territorio. «Ci tengo a ringraziare in maniera particolare l’Agraria di Riva del Garda e il suo direttore, Massimo Fia, per il supporto e la disponibilità nell’aver offerto il brindisi a tutto il numeroso pubblico dell’evento inaugurale, alla presenza costante anche nei prossimi concerti del festival e in particolar modo alla preziosa sinergia tra le due realtà che ha permesso la realizzazione del concerto tenutosi nella splendida Spiaggia degli Olivi domenica 23 luglio».

I prossimi eventi

Il festival prosegue domani, martedì 25 luglio, con a «Florestan und Eusebius» alla «Fraglia della Vela»: alle ore 17.30 si esibirà il duo formato da Petr Pavlov (prima viola del Teatro La Fenice di Venezia), e dalla pianista russa Alexandra Pavlova. La giornata si chiuderà alle ore 21.00 con «Il libro dei mostri» presso il Cortile della Rocca. Il 26 luglio programma fittissimo di eventi vede, alle ore 11.00 alla Fraglia della Vela, il «Master Piano» (recital pianistico degli allievi del corso di alto perfezionamento di pianoforte), alle 17.30, presso il Cortile della Rocca, lo «Stringe Across Culture» e, alle ore 21.00, nel Parco della Rocca, lo spettacolo «Rhythm!», celebrazione delle radici afroamericane a latinoamericane della musica soul e funk con «The East Coast Cats» con artisti provenienti dalla Berklee college of music di Boston.

Il 27 luglio, in cartellone, troviamo la «Polifonia Romantica» alle ore 11.00 presso la Chiesa Santa Maria Assunta, «Luci Serene» alle 17.30 e, alle ore 21.00, nella meravigliosa «Villa De Lutti», lo spettacolo «Armonie della Sera», con musiche, fra gli altri, di Franz List, Andrea Maffei, Franz Schubert, Giuseppe Verdi, eseguite da Yulia Merkudinova (soprano), dalla voce recitante di Karl-Heinz Macek e da Leonardo Bartelloni (pianoforte). Il 28 luglio, nell’incantevole cornice della «Chiesa San Lorenzo» di Tenno andrà scena, alle ore 11.00, «Sacro Mozart» mentre, alle 17.30 , sarà la volta di «Music Knows No Borders» al Casinò di Arco e, alle 21.00, nel Cortile della Rocca, di «Carmen Suite», con i Cameristi e Percussionisti del Teatro La Scala (direttore: Francesco Muraca). Il 29 luglio «Musica Riva Festival» va avanti senza sosta alle 17.30 con «Microcosmi» in collaborazione con «FOG Festival Orchestre Giovanili – Firenze e, alle 21.00, con «The Final Countdown», una serata esplosiva nella quale i classici della storia del rock – Pink Floyd, Queen, Elvis, Metallica, Europe – verranno riproposti in una chiave inedita con orchestra sinfonica. Si chiude il 30 luglio con il recital musicale degli allievi del corso di alto perfezionamento di canto e flauto alle 11.00 in Conservatorio e, alle 16.30 presso il Monte San Martino di Comano Terme con «Brass On Air».