Conzatti (fi) * “Ad alta quota – storia di una donna libera”: « la presentazione del Libro di Lella Golfo, lunedì 5 agosto allo Scrigno del Duomo di Trento »

Triplo appuntamento per le pari opportunità: la Sen. Donatella Conzatti e la già On. Lella Golfo, Presidente della Fondazione Bellisario incontrano le donne dell’economia, della cooperazione e della politica.

Per chi crede che la vera rivoluzione economica italiana si avrà quando le donne otterranno stesse opportunità, presenza e retribuzione: il triplo appuntamento delle ore 18 di lunedì 5 agosto allo Scrigno del Duomo di Trento, è di quelli da agenda.

Chi crede che i valori non vadano solo professati ma sostenuti con azioni concrete, a questo appuntamento con Lella Golfo, Presidente della Fondazione Bellisario, risponde presente!

Triplo appuntamento dunque. Per la presentazione del Libro “Ad alta quota – storia di una donna libera” di Lella Golfo, per dare supporto al ddl a firma Donatella Conzatti che proroga la Legge Golfo-Mosca giunto al passaggio finale in Commissione Finanze prima dell’approdo in Aula del Senato e per dare vita alla sede trentina di Fondazione Bellisario.

Lo Scrigno del Duomo a partire dalle 18 di lunedì ospiterà donne impegnate in economia, in cooperazione, in politica e nel sociale e anche aderenti ai Comitati per l’imprenditoria femminile (CIF), a Donne in Cooperazione, al Comitato Non Ultimi e a ReStart Trentino.