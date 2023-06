EDI CONFCOMMERCIO E UNAT * CONVEGNO SU “INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL TURISMO“: « PER ESPLORARE LE NUOVE TENDENZE TECNOLOGICHE, A TRENTO (13/6 – 16.00) »

09.03 - martedì 13 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Oggi 13 giugno a Trento il punto su Intelligenza artificiale nel Turismo. Evento EDI Confcommercio “Intelligenza artificiale nel Turismo: sfide e opportunità di oggi e per il futuro” sede di Confcommercio Trento e in diretta streaming ore 16.00: https://www.ediconfcommercio.it/eventi/intelligenza-artificiale-nel-turismo/

Presso la sede di Confcommercio Trento, si farà il punto sull’Intelligenza artificiale nel Turismo “Intelligenza artificiale nel Turismo: sfide e opportunità di oggi e per il futuro”. Un evento organizzato da EDI Confcommercio insieme a UNAT (Unione Albergatori del Trentino) e ai partner del progetto ARTES5.0 – Intesa Sanpaolo e il centro di competenza ARTES 4.0 – polo di innovazione europeo finanziato dal programma Digital Europe che supporta le PMI e la PA nell’affrontare le sfide della transizione digitale come quelle dell’Intelligenza artificiale.

L’evento, dedicato agli albergatori, agli operatori e alle istituzioni del settore turistico, si propone di esplorare le opportunità offerte dall’IA e nuove tendenze tecnologiche con esperti provenienti da diverse realtà, incluse startup innovative e organizzazioni che operano a livello territoriale, fornendo una prospettiva sia a livello imprenditoriale e sia a livello di destinazione turistica.

Anche per questa Industry, l’Intelligenza artificiale, come i Big Data e il Machine Learning, è considerata una delle tecnologie chiave nella Trasformazione Digitale. Già negli anni pre-Pandemia si stimava che oltre il 70% delle ore impiegate nel settore turistico avrebbe potuto essere automatizzato. Una trasformazione intrapresa dalle aziende in piena crisi pandemica nell’arco di alcuni mesi che, in condizioni diverse, sarebbe stata sviluppata nell’arco di anni e che ha visto una accelerazione negli ultimi mesi con l’avvento delle piattaforme basate sugli algoritmi generativi.

Oggi, il digitale rappresenta l’unita di misura più efficace per comprendere i segnali di un cambiamento in essere, e, l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale pone ancora più domande sul futuro di una industry che conta, ad oggi, 1.4 milioni di addetti in Italia.

L’evento, che vede anche la partecipazione della Commissione Europea, è anche una opportunità per conoscere le opportunità nel contesto europeo e le iniziative e i servizi che EDI Confcommercio insieme ai partner ISP e ARTES4.0 metteranno a disposizione per gli operatori del turismo nel contesto del polo ARTES5.0 nel triennio 2023-25.