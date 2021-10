MUSE TRENTO * “SELVATICI E SALVIFICI“ * « GLI ANIMALI DI MARIO RIGONI STERN, L’INAUGURAZIONE AL PALAZZO DELLE ALBERE VENERDÌ 22 OTTOBRE ORE 17.30 »

Selvatici e salvifici. Gli animali di Mario Rigoni Stern a cura di Fiorenzo Degasperi e Giuseppe Mendicino.

Palazzo delle Albere, Trento, 22 ottobre 2021 – 1 maggio 2022 – inaugurazione: venerdì 22 ottobre 2021, ore 17.30

Dopo il successo della mostra ”Terre Alte”, con gli scatti del fotografo americano Steve McCurry, MUSE – Museo delle Scienze di Trento e Mart di Rovereto presentano a Palazzo delle Albere la mostra “Selvatici e salvifici. Gli animali di Mario Rigoni Stern”. A cent’anni dalla nascita dello scrittore dell’Altipiano dei Sette Comuni, la nuova esposizione firmata dai due musei trentini omaggia il bestiario scaturito dalla sua penna: volpi, orsi, urogalli, cervi, tassi, pernici, aquile, immaginati da 15 artisti che lavorano in campo ambientale.

A Palazzo delle Albere rivivono gli animali di Rigoni Stern

In occasione del centesimo anniversario della nascita di Mario Rigoni Stern, avvenuta ad Asiago il 1 novembre 1921, MUSE e Mart organizzano una mostra dedicata agli animali raccontati dal grande narratore dell’Altipiano dei Sette Comuni. Dal 22 ottobre 2021 al 27 febbraio 2022 il secondo piano di Palazzo delle Albere accoglie le opere, per la maggior parte inedite e ideate per l’occasione, di pittori, fotografi, scultori e artisti ambientali che interpretano la fauna letteraria e celebrano la sensibilità dello scrittore per il mondo naturale.

Un mondo che, per Rigoni Stern, era “salvifico” e “da salvare” perché – spiegava citando Giacomo Leopardi e il suo Zibaldone – “se l’uomo distrugge la natura recide le radici del futuro”.

L’esposizione, curata dal giornalista e critico d’arte Fiorenzo Degasperi e dal biografo dello scrittore Giuseppe Mendicino, è un omaggio alla scrittura asciutta, limpida ed evocativa di Mario Rigoni Stern e agli animali che ha incontrato e raccontato durante la sua vita di uomo di montagna, di cimbro dell’Altipiano. Nei suoi più celebri romanzi, lo scrittore ha raccontato storie realistiche e commoventi sugli animali selvatici, sulla caccia e sul mondo dei cacciatori come parte integrante di una storia della montagna alpina. Un mondo, come quello degli altri alpigiani, denso di fatiche, silenzi e conoscenze. Conoscenze soprattutto degli equilibri della montagna e della delicatezza che l’uomo deve sempre avere nell’accostarsi a essa per trarne sostentamento.

Il percorso espositivo, immerso tra le sale nobili e gli affreschi cinquecenteschi dell’antica dimora dei principi vescovi di Trento, suggerisce un’inedita esplorazione dove arte e scienza dialogano tra loro in un rinnovato rapporto con l’ambiente, curioso e senza pregiudizi.

15 artisti e un nuovo rapporto con la natura

All’entrata di Palazzo delle Albere, sul prato del MUSE, una grande sagoma lignea di circa 4 metri, dal titolo “Human”, opera di Roberto Pedrotti, richiama la figura di un cervo. Rossa come il cervo dipinto su un ciottolo emerso sull’altopiano della Marcesina (assieme ad altre 217 pietre dipinte risalenti a 11.000 anni fa, durante gli scavi del riparo Dalmeri), a pochi chilometri da Asiago, nella terra cimbra di Mario Rigoni Stern.

Le altre opere – circa una settantina tra sculture, fotografie e dipinti – trovano spazio negli oltre 600 metri quadrati del secondo piano di Palazzo delle Albere. A ogni autore, molti dei quali furono grandi amici dello scrittore, corrisponde un’area intitolata a uno o più degli animali narrati da Rigoni Stern.

Tra gli artisti esposti, chiamati a interpretarne le poetiche descrizioni, c’è Fortunato Depero, con i suoi orsi, galli e altri “animali futuristi”.

Marco Arman, pittore ed ex guardacaccia cembrano, affronta il mondo degli uccelli tratteggiandolo per accenni, mentre Albert Ceolan, fotografo, cattura in un click il loro passaggio. Gli olii su carta di Alda Failoni sono intensi e raffinati: caprioli, ermellini, tassi e faine sono avvolti da un alone magico. Gli animali di Federico Lanaro – caprioli, camosci, volpi e orsi –, disposti in una struttura che costringe lo spettatore a passarvi in mezzo, possono moltiplicarsi a dismisura facendo sentire noi umani piccoli piccoli. Gianfranco Schialvino e Gianni Verna sono due incisori. Alcune delle loro opere – lepri, gufi e il maestoso gipeto – decoravano le pareti della casa di Mario Rigoni Stern e ora omaggiano l’autore dalle sale rinascimentali delle Albere.

Claudio Menapace, con i suoi piatti decorati, gli Scheiben, e Aldo Valentinelli, entrambi pittori alpini, interpretano a loro modo l’amico dell’uomo, il cane; Gianluigi Rocca con i suoi disegni iperrealistici racconta scene di caccia e di vita nei boschi; Matthias Sieff, con un linguaggio grottesco, la dea Diana, stambecchi e altre creature di montagna. Civette e altri rapaci notturni scaturiscono dall’inventiva lignea di Adolf Vallazza. Ivan Zanoni, invece, omaggia Rigoni Stern con la forza del martello e l’eco dell’incudine, esponendo in uno dei torrioni del Palazzo le sue opere in ferro battuto: anatre, pernici, una lince. Orlando Gasperini, infine, attinge dai bestiari medioevali costumi, simboli e proprietà degli animali, facendo emergere la loro cifra simbolica, salvifica o dannata: dall’unicorno all’uccello del Paradiso, dal Tetramorfo all’Ouroboros.

Scultori/artisti ambientali

Adolf Vallazza (Ortisei, Bz)

Roberto Pedrotti (Madrano, Tn)

Matthias Sieff (Campitello di Fassa, Tn)

Ivan Zanoni (Caldes, Tn)

Pittori

Fortunato Depero (Rovereto, Tn)

Claudio Menapace, con gli Scheiben (Bolzano)

Marco Arman (Cembra,Tn)

Federico Lanaro, Rovereto

Alda Failoni, Trento

Gianluigi Rocca, (Tione di Trento e Milano)

Orlando Gasperini (Borgo Valsugana, Tn)

Aldo Valentinelli (Segonzone, Tn)

Incisori

Gianni Verna (Quagliuzzo, Torino)

Gianfranco Schialvino (Torino)

Fotografi

Albert Ceolan (Salorno, Bz)

I sentieri di Mario Rigon Stern: una breve biografia

A cura di Giuseppe Mendicino

Il 1° novembre del 2021 ricorreranno cento anni dalla nascita di Mario Rigoni Stern, uno dei maggiori narratori del nostro Novecento. I suoi libri hanno appassionato tante generazioni di lettori. Trascorsa la prima giovinezza tra l’altipiano dei Sette Comuni e le vette alpine dell’addestramento militare, Rigoni Stern combatte su tre fronti (Alpi Occidentali, Grecia e Russia); dopo l’8 settembre rifiuta di aderire alla Repubblica Sociale di Mussolini e viene imprigionato per venti mesi nei lager tedeschi. Alla fine della Seconda guerra mondiale, torna nel suo altipiano e inizia a scrivere: il primo libro, Il sergente nella neve, pubblicato da Einaudi nel 1953, ottiene un grande e inaspettato successo, sia tra i critici letterari sia tra i lettori.

Negli anni successivi pubblicherà Il bosco degli urogalli, Quota Albania, Storia di Tönle, vincitore nel 1979 del premio Campiello, Uomini, boschi e api, L’anno della vittoria, Amore di confine, Il libro degli animali, Arboreto salvatico, Le stagioni di Giacomo, Sentieri sotto la neve, Inverni lontani, Tra due guerre altre storie, L’ultima partita a carte, Aspettando l’alba, fino all’ultimo libro, Stagioni. Scompare ad Asiago, nella sua casa sul limitare del bosco, il 16 giugno 2008. Rigoni Stern racconta le tragedie della guerra e della prigionia, ma anche l’amore e il rispetto per l’ambiente naturale, per i boschi e gli animali. È indispensabile avere il senso del limite, diceva, essere consapevoli della fragilità e finitezza della natura.

Ne Il bosco degli urogalli scrive: «La terra, l’aria, l’acqua non hanno padroni ma sono di tutti gli uomini o meglio di chi sa farsi terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato». Dalle sue pagine traspare un’etica civile forte e riconoscibile, l’esigenza di una libertà responsabile e solidale, l’insofferenza per l’enfasi e la retorica. Lo stile della sua scrittura, non a caso apprezzato da Italo Calvino, è chiaro e scorrevole, sobrio pur nella ricchezza e precisione dei vocaboli, piacevole da leggere. Le descrizioni che Rigoni Stern dedica ai boschi, alle montagne e agli animali che le abitano sono un invito a camminare per i suoi sentieri, a visitare i luoghi evocati nelle sue storie: «mi piace immaginare che i miei lettori, percorrendo quei sentieri, possano provare le mie stesse impressioni ed emozioni».