PRO VITA E FAMIGLIA * EUTANASIA: BRANDI, « CURE PALLIATIVE, A BREVE PRESENTEREMO UNA GRANDE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICA »

21.21 - giovedì 17 febbraio 2022

Eutanasia. Pro Vita & Famiglia: «Affossare progetto “Bazoli”, valuteremo comportamento centrodestra. Presto campagna nazionale sulle cure palliative».

«Enrico Letta mente: il testo unico “Bazoli” va molto oltre quanto disposto dalla Consulta nella sentenza ‘Cappato’, aprendo proprio a quella deriva eutanasica che secondo la Corte lede la “tutela minima della vita umana” fragile e debole. Perciò chiediamo al Parlamento di affossare questa proposta mortifera e valuteremo con attenzione il comportamento dei partiti del centrodestra sull’iter», questo il commento di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, sulla ripresa alla Camera della discussione sul Testo Unico “Bazoli” su eutanasia e suicidio assistito.

«A breve – annuncia Antonio Brandi, presidente della Onlus – Pro Vita & Famiglia presenterà una grande campagna di sensibilizzazione pubblica sulle cure palliative, sulla loro importanza e sulle carenze di fondi e interventi adeguati. Vogliamo dare veramente voce a quelle “vite fragili e deboli” che sarebbero state messe in pericolo dal referendum dei radicali secondo la Corte. Chiediamo ai partiti di smettere di promuovere leggi per spingere malati, depressi e abbandonati a suicidarsi – aggiunge Brandi – e mettere all’ordine del giorno veri e seri incentivi per l’accesso alle cure palliative, l’assistenza medica ed economica dei più fragili, delle loro famiglie e dei caregiver».