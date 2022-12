PAT * AUGURI AI DIRIGENTI: FUGATTI, « LA MACCHINA AMMINISTRATIVA È “LA BENZINA DELL’AUTONOMIA”, RINGIOVANITA L’ETÀ MEDIA SOTTO I 50 ANNI »

14.55 - venerdì 23 dicembre 2022

Tradizionale scambio di auguri con i dirigenti, alla presenza del presidente Fugatti e degli assessori Gottardi e Spinelli. Provincia, la macchina amministrativa è “la benzina dell’Autonomia”.

È una macchina amministrativa in fase di ringiovanimento – con un’età media scesa sotto la soglia ‘psicologica’, dei 50 anni – quella che si appresta ad affrontare il 2023 con impegno e professionalità. In rappresentanza delle Strutture che compongono la Provincia autonoma di Trento, la dirigenza ha incontrato il presidente Maurizio Fugatti e il direttore generale Paolo Nicoletti. Presenti anche gli assessori agli enti locali e sviluppo economico, rispettivamente Mattia Gottardi e Achille Spinelli.

“Si tratta di un momento di condivisione che riprendiamo volentieri, dopo lo stop legato alla pandemia” ha spiegato il presidente, sottolineando come sia “grazie al contributo garantito da ognuno di voi che il sistema Trentino continua a tenere, nonostante le avversità legate al contesto economico internazionale”.

Fugatti ha riconosciuto grande competenza e professionalità alle diverse strutture: “Questo ci consente di garantire ai bisogni dei cittadini risposte all’altezza del nostro sistema autonomo. Ora l’ambizione è quello di operare con sempre maggiore efficienza”.

Parole di gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente sono state espresse dal direttore generale Nicoletti: “L’amministrazione è la benzina dell’Autonomia trentina: il nostro compito è quello di tradurre in azioni concrete il mandato della Giunta, continuando ad essere un punto di riferimento fondamentale per il nostro territorio, aiutandolo a crescere e svilupparsi”.