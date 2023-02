MIT – MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI * BRENNERO: SALVINI, « I TRATTATI VANNO RISPETTATI ED I BLOCCHI UNILATERALI NON HANNO FERMATO NÉ TRAFFICO NÉ INQUINAMENTO »

16.18 - lunedì 27 febbraio 2023

BRENNERO, IL MIT: “I TRATTATI VANNO RISPETTATI, I BLOCCHI UNILATERALI NON HANNO FERMATO NÉ TRAFFICO NÉ INQUINAMENTO”

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è pronto a confrontarsi con spirito costruttivo e concreto con tutti gli omologhi e in particolare con la collega austriaca.

Lo premette una nota del Mit dopo le odierne dichiarazioni di Leonore Gewessler a proposito del dossier-Brennero e a poche ore dal vertice di Stoccolma.

È bene ricordare – prosegue il comunicato di Porta Pia – che l’Italia chiede semplicemente il rispetto dei Trattati Europei.

Il nostro Paese non nega il problema di traffico al Brennero e infatti sta investendo risorse significative per il tunnel ferroviario. Infine, è opportuno evidenziare che i blocchi unilaterali di Vienna (che risalgono addirittura al 2003) non hanno ridotto la circolazione dei mezzi e che, nonostante l’aumento consistente del traffico, i rilevamenti della qualità dell’aria continuano a migliorare grazie allo sforzo degli autotrasportatori che hanno investito sul parco mezzi.

L’Italia – conclude il Mit – ha arterie stradali molto più trafficate rispetto al Brennero.