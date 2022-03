VOLKSBANK * CDA: PRESIDENTE LADURNER, « PROPOSTO ALL’ASSEMBLEA UN DIVIDENDO DI 0,60 EURO PER AZIONE, LA BANCA CONFERMA LA PROPRIA SOLIDITÀ E CAPACITÀ DI GENERARE UTILE »

16.35 - venerdì 4 marzo 2022

Il Consiglio di amministrazione di Volksbank propone all’Assemblea un dividendo di 0,60 euro per azione.

In data odierna il Consiglio di amministrazione di Volksbank ha deciso di proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 0,60 euro per azione. Il Presidente Lukas Ladurner ha commentato: “La Banca conferma la propria solidità e la capacità di generare utile: il ritorno al dividendo è possibile grazie ai risultati conseguiti nell’esercizio 2021”.

I risultati registrati dalla Banca nel 2021, tra cui spicca l’utile di esercizio di oltre 70 milioni di euro, e la solidità patrimoniale, con un CET1 cresciuto al 15,7%, hanno creato i presupposti per il ritorno alla distribuzione del dividendo. Il Consiglio di amministrazione oggi ha deliberato l’importo del dividendo, pari a 0,60 euro per azione, da proporre all’Assemblea ordinaria, che è in corso di convocazione per il prossimo 31 marzo 2022. Peraltro questa proposta di distribuzione del dividendo è allineata al piano sul capitale di rischio redatto dalla Banca, ed in quanto tale già inclusa nei risultati comunicati lo scorso 11 febbraio 2022, e non modifica pertanto gli indici di solidità della Banca.

Volksbank “Con questa delibera del Consiglio di amministrazione verrà proposta la distribuzione di circa 30 milioni di euro in dividendi. I risultati registrati nel 2021, che sono più che in linea con il Piano industriale, confermano la capacità di Volksbank di generare utile e di creare valore per gli azionisti. L’impegno del Consiglio di amministrazione rimarrà quello di garantire un costante rendimento per i nostri azionisti”, ha affermato il Presidente Lukas Ladurner.

“Nel corso del 2021 la Banca ha incrementato fortemente i volumi gestiti ed ha migliorato la propria redditività e solidità, creando le basi per il ritorno alla distribuzione di dividendi ai soci. Malgrado il contesto incerto, restiamo concentrati sul costante miglioramento del servizio alla clientela e sulla efficienza della gestione ordinaria, così da dare costante soddisfazione a tutti gli stakeholder che ci accordano quotidianamente la loro fiducia”, ha commentato il Direttore generale Alberto Naef.

Il Consiglio di amministrazione ha altresì deliberato la convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea 2022, la quale si svolgerà anche quest’anno senza la presenza fisica dei soci, che potranno conferire delega e istruzioni di voto per ogni singolo punto all’ordine del giorno al Rappresentante designato dalla Banca.

L’Assemblea 2022, prevista per il prossimo 31 marzo 2022, si occuperà tra l’altro di

• Deliberare definitivamente il dividendo, che verrà distribuito alle azioni detenute alla data del 22 marzo 2022, ed il bilancio di esercizio 2021;

• Approvare le politiche di remunerazione di Gruppo 2022 e ricevere l’informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione approvate nel 2021;

• Nominare il Collegio sindacale e fissarne il compenso per il triennio 2022-2024;

• Determinare la composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione, in vista del rinnovo previsto nel 2023, e deliberare il Regolamento sul limite al cumulo degli incarichi detenibili contemporaneamente da ogni amministratore;

• Conferire, previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, al Fondo acquisto azioni proprie della Banca ulteriori 3,5 milioni di euro, in modo che la società terza indipendente incaricata continui a supportare la liquidità dell’azione della Banca dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 attraverso acquisti al prezzo di mercato sulla piattaforma di negoziazione;

• Prendere visione dello Statuto, modificato in facoltà dal Consiglio di amministrazione per adeguarlo alla nuova normativa di riferimento sui requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti delle banche ed alle disposizioni di Vigilanza per le banche; in particolare, suddette normative, richiedono che il numero dei componenti del genere meno rappresentato, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, sia pari ad almeno un terzo dei componenti.