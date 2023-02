ON. AMBROSI (FDI) * MIGRANTI: « LA TRAGEDIA DI CUTRO MI ADDOLORA, BRUXELLES SI FACCIA SENTIRE CON UN’UNICA E AUTOREVOLE VOCE »

16.18 - lunedì 27 febbraio 2023

MIGRANTI. AMBROSI (FDI): UE BATTA UN COLPO, FENOMENO RIGUARDA TUTTI.

“La tragedia di Cutro mi addolora profondamente. Bambini, donne e uomini morti per la cupidigia di trafficanti senza scrupoli, per l’ennesima volta. L’Unione Europea batta un colpo. Quando inizia a prendersi delle reali responsabilità nella gestione dei flussi migratori? L’Italia non può più essere lasciata sola, il fenomeno dell’immigrazione clandestina riguarda tutti gli Stati, nessuno escluso. Bisogna innanzitutto bloccare le partenze, impedendo così che i migranti mettano a repentaglio la loro vita in mare. Bruxelles si faccia sentire con un’unica e autorevole voce, mettendo in atto politiche di contrasto al terrorismo, alla povertà e a favore della crescita degli Stati coinvolti. Il governo Meloni ha prontamente posto il tema in Europa e sta cooperando con molte Nazioni Africane per aiutarle negli investimenti e nello sviluppo. Bisogna infatti creare nelle terre d’origine dei migranti quelle condizioni economiche e sociali che li permettano di poter vivere a casa loro”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d’Italia.